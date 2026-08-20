Ronaldinho a Ravenna: «Voglio portare entusiasmo»». Il brasiliano entra nella società

Per un giorno Ravenna si è presa Ronaldinho. Il ragazzo che ha fatto innamorare generazioni di tifosi con il suo sorriso, i suoi dribbling e quel modo irripetibile di giocare a calcio è arrivato in città e ha trovato ad accoglierlo una Ravenna che, per qualche ora, ha deciso di sognare in grande.

Il Pallone d’Oro brasiliano è arrivato nel primo pomeriggio, ha fatto tappa nel cuore della città, nella residenza dei Gardini di via D’Azeglio, poi ha raggiunto la Monaldina per incontrare la stampa. Rai, Sky, Mediaset, Reuters, giornalisti nazionali e internazionali, stampa locale, sponsor e ospiti: l’attenzione attorno al Ravenna FC ha assunto oggi una dimensione che va ben oltre i confini della città.

E Ronaldinho, a 46 anni, è tornato in Italia per qualcosa di più di una fotografia. È entrato nel progetto Ravenna, ha acquisito quote della società e non ha chiuso la porta all’idea di tornare a giocare una partita ufficiale.

“Sono qui per amicizia e per aiutare”, ha detto il brasiliano. E quando gli è stato chiesto se lo vedremo davvero in campo con la maglia giallorossa, ha risposto con la cautela di chi sa che la decisione non dipende soltanto da lui: “Non lo so, dipende dal presidente e dall’allenatore”.

Ronaldinho è apparso sorridente e rilassato, come nel personaggio che il mondo del calcio ha imparato a conoscere. Ha raccontato la felicità per essere tornato in Italia, Paese nel quale ha vissuto una parte importante della sua carriera con la maglia del Milan. “È bellissimo”, il senso delle sue parole sul ritorno in Italia, mentre ha spiegato di essere contento per questa nuova avventura.

Il brasiliano ha parlato anche della possibilità di trasmettere entusiasmo ai giocatori che troverà a Ravenna. Perché la sua presenza, nelle intenzioni del club, non dovrà essere soltanto una vetrina: Ronaldinho vuole partecipare al progetto e contribuire a creare entusiasmo intorno alla squadra.

Alla domanda su cosa potrebbe regalargli questa nuova esperienza, anche la risposta è rimasta aperta: il desiderio di vivere questa esperienza insieme alla città.

È inevitabilmente la domanda che tutti aspettavano: “Tornerai in campo?” Ronaldinho, 46 anni, è tornato al calcio professionistico a undici anni dalla sua ultima partita, disputata nel 2015 con il Fluminense. Il Ravenna lo ha ingaggiato e la possibilità di vederlo giocare con la maglia giallorossa è uno degli elementi più suggestivi dell’intera operazione. Ma oggi il brasiliano non ha annunciato una data.

Alla domanda diretta se lo vedremo in campo, Ronaldinho ha risposto: “Non lo so, dipende dal presidente e dall’allenatore”.

Anche il tema del possibile 300° gol è stato affrontato durante l’incontro con la stampa. Ronaldinho, però, non ha trasformato quella suggestione in un annuncio. Ha riportato il discorso al motivo principale che lo ha portato a Ravenna: “Sono qui per amicizia e per aiutare”.

Insomma, il gol numero 300 può aspettare. Prima viene il progetto, poi verrà eventualmente il campo.

Cipriani: «Per amicizia e passione»

A spiegare come sia stato possibile portare Ronaldinho a Ravenna è stato il presidente Ignazio Cipriani. Alla domanda su come abbia convinto il campione brasiliano, la risposta è stata semplice: amicizia e passione. Cipriani ha raccontato di come Ronaldinho si sia appassionato al progetto e di come la sua presenza possa diventare uno strumento per avvicinare la città e la tifoseria al Ravenna.

Il presidente ha insistito dunque sul significato più ampio dell’operazione: non soltanto marketing, non soltanto visibilità internazionale, ma la possibilità di creare un nuovo entusiasmo attorno al club e alla maglia giallorossa.

E durante la conferenza è arrivata anche una conferma importante: Ronaldinho avrà quote del Ravenna FC. Il suo rapporto con il club, dunque, sarà anche societario.

Braida: «La magia del calcio»

Ariedo Braida ha parlato soprattutto dell’entusiasmo che l’arrivo di Ronaldinho può generare. “Abbiamo la magia del calcio”, è stato il concetto espresso dall’ex dirigente del Milan, che conosce bene il brasiliano e che ha sottolineato quanto la sua presenza possa contribuire a creare un entusiasmo straordinario intorno al Ravenna.

Braida ha inoltre ricordato il giudizio espresso da un altro grande calciatore, secondo il quale Ronaldinho occuperebbe il primo posto in una graduatoria che comprende anche Pelé, Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo. Un modo per spiegare, più ancora delle statistiche e dei trofei, quale sia la dimensione del campione arrivato oggi a Ravenna.

E ora quella magia dovrà trasformarsi in energia per una squadra che si appresta ad affrontare una nuova stagione di Serie C. Lunedì sera, a Reggio Emilia, il pallone tornerà a essere quello vero. Ma oggi, almeno per qualche ora, il calcio ravennate ha potuto concedersi qualcosa di diverso: sognare.

Dalla Monaldina a Marina: Ravenna abbraccia il suo Ravenna

La conferenza stampa alla Monaldina è stata soltanto il primo atto di una giornata che ha assunto dimensioni difficili da immaginare fino a qualche mese fa. Da una parte una villa storica, i giornalisti arrivati da tutta Italia e dall’estero, le telecamere delle grandi emittenti e un campione capace di riportare Ravenna sulle pagine sportive internazionali.

Dall’altra, a Marina di Ravenna, migliaia di persone si sono preparate ad accogliere la squadra. Bandiere giallorosse, sciarpe, cori, tifosi di ogni età, ma anche tante famiglie: una festa popolare che racconta quanto l’operazione abbia saputo riaccendere l’entusiasmo attorno al Ravenna.

Ronaldinho sarà naturalmente l’attrazione più attesa della serata. Ma sul palco, insieme al Pallone d’Oro, ci sarà soprattutto il Ravenna che si prepara a tornare protagonista in Serie C.