A Villa Tramonto Dorato di Faenza una cena speciale a sostegno dei progetti di AIL Ravenna

Gianni Ferro (Clarinetto/Sax) Franco Randi (Chitarra) Giuliano Gentilini (Tromba) Aldo Fabbri (Fisarmonica) Gli ospiti potranno gustare un ricco menù che prevede un buffet di antipasti, una selezione di primi e secondi piatti, con acqua e vino inclusi. La cena si concluderà in dolcezza con i dessert artigianali realizzati interamente dalle Volontarie di AIL Ravenna.

Adulti: € 35,00 a persona Ragazzi (da 7 a 12 anni): € 15,00 Bambini (fino a 6 anni): Ingresso gratuito I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio tavolo entro mercoledì 2 settembre contattando la signora Silvana Lega al numero di telefono 335 6329743.

Il Centro Trapianto di Midollo Osseo Allogenico: la prima e unica struttura di questo tipo in Romagna, nata presso l’Ospedale di Ravenna grazie a un importante lascito testamentario dell’Ing. Walter Ottone Ghinassi. Il centro eviterà a tantissimi pazienti del territorio le lunghe liste d’attesa e le faticose trasferte verso altre città.

Casa AIL: una struttura di accoglienza situata nell’area ospedaliera, composta da sei unità abitative indipendenti. Sarà dedicata a ospitare gratuitamente i pazienti trapiantati e i loro familiari, offrendo anche ambulatori per consulenze mediche, psicologiche, riabilitazione fisica e assistenza sociale.

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