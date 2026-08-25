A Villa Tramonto Dorato di Faenza una cena speciale a sostegno dei progetti di AIL Ravenna
Una serata esclusiva all’insegna del buon cibo, delle note d’autore e della solidarietà. Venerdì 4 settembre, a partire dalle ore 19:00, la splendida cornice di Villa Tramonto Dorato (Via Lugo 85, Faenza) aprirà le sue porte per ospitare la “Cena Musicale per AIL Ravenna”, un evento benefico organizzato nella residenza privata della famiglia Lega per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue.
L’iniziativa unisce l’accoglienza del territorio alla musica dal vivo, offrendo ai partecipanti l’opportunità di trascorrere una serata conviviale e, allo stesso tempo, di contribuire concretamente al potenziamento delle cure ematologiche in Romagna.
L’evento sarà impreziosito dalle esecuzioni dal vivo di un quartetto di musicisti professionisti composto da:
Gianni Ferro (Clarinetto/Sax)
Franco Randi (Chitarra)
Giuliano Gentilini (Tromba)
Aldo Fabbri (Fisarmonica)
Gli ospiti potranno gustare un ricco menù che prevede un buffet di antipasti, una selezione di primi e secondi piatti, con acqua e vino inclusi. La cena si concluderà in dolcezza con i dessert artigianali realizzati interamente dalle Volontarie di AIL Ravenna.
Info, quote di partecipazione e prenotazioni
Le quote per prendere parte alla serata sono così strutturate:
Adulti: € 35,00 a persona
Ragazzi (da 7 a 12 anni): € 15,00
Bambini (fino a 6 anni): Ingresso gratuito
I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. È possibile riservare il proprio tavolo entro mercoledì 2 settembre contattando la signora Silvana Lega al numero di telefono 335 6329743.
L’obiettivo: sostenere il Centro Trapianti e Casa AIL
L’intero ricavato della serata sarà devoluto ad AIL Ravenna ODV per finanziare due progetti cardine per la sanità romagnola:
Il Centro Trapianto di Midollo Osseo Allogenico: la prima e unica struttura di questo tipo in Romagna, nata presso l’Ospedale di Ravenna grazie a un importante lascito testamentario dell’Ing. Walter Ottone Ghinassi. Il centro eviterà a tantissimi pazienti del territorio le lunghe liste d’attesa e le faticose trasferte verso altre città.
Casa AIL: una struttura di accoglienza situata nell’area ospedaliera, composta da sei unità abitative indipendenti. Sarà dedicata a ospitare gratuitamente i pazienti trapiantati e i loro familiari, offrendo anche ambulatori per consulenze mediche, psicologiche, riabilitazione fisica e assistenza sociale.
CONTATTI PER PRENOTAZIONI
Evento: Cena Musicale per AIL Ravenna
Data e Ora: Venerdì 4 Settembre, ore 19:00
Luogo: Villa Tramonto Dorato, Via Lugo 85 – Faenza (RA)
Prenotazioni (entro il 2 settembre): Tel. 335 6329743 (Silvana Lega)