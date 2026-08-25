Aviators Lugo sono tornati in serie C e pronti per la nuova stagione

Nella serata del 24 agosto i Lugo Aviators hanno iniziato la nuova stagione che li vedrà in serie C dopo due anni, categoria conquistata grazie ad una incredibile promozione.

Coach Federico Baroncini, confermatissimo come il vice Gabriele Romagnoli e tutto il suo staff, ha puntato sul nucleo dello scorso anno, formato dal playmaker Giacomo Naccari, dalle guardie Lorenzo Baroncini e Mattia Mazzotti e dalle ali Tommaso Santandrea e Matteo Guardigli, aggiungendo elementi che già conoscono la categoria. Dai Baskers Forlimpopoli è arrivata la guardia Luca Sampieri, dallo Scirea Bertinoro l’ala Leonardo Bassi, dal Basket Ravenna l’ala\pivot Emanuele Baroni e dal Lusa Basket Massa Lombarda il centro Francesco Ciadini. Prezioso è anche Petar Mihajlovski, nel roster dello scorso campionato, che farà parte del gruppo aiutando la squadra negli allenamenti.

“Anche in serie C abbiamo continuato a seguire la nostra linea guida – spiega coach Baroncini – puntando su ragazzi giovani ed infatti l’età media si è ulteriormente abbassata. Abbiamo confermato ragazzi che ritenevamo essere pronti anche per questo campionato, nuovo per molti di loro, e altri li abbiamo salutati per motivi di lavoro, di studio o per scelta di cambiare squadra: ringraziamo tutti per la grandissima stagione vissuta lo scorso anno. Ai confermati sono state aggiunte pedine utili per portare esperienza e qualità poi come sempre ci saranno i nostri ragazzi delle giovanili. La maggiore incognita di quest’anno credo sia la fiducia che devono avere i ragazzi per diventare loro stessi protagonisti, non avendo più un punto di riferimento come Caroli, andatosene per esigenze personali, e questo step dovrà essere il nostro primo passo da fare.

Il girone è molto duro e ci sono almeno sei squadre con un ottimo roster e tanto talento. Il nostro obiettivo è la salvezza, ma la formula che prevede le prime otto ai play off e le altre sei ai play out senza retrocessioni dirette, ci consentirà di prepararci al meglio alla fase cruciale della stagione dove dovremo arrivare pronti. Nello scorso campionato ci siamo resi conto che avere un rendimento costante è la chiave per fare bene e dovremo ripeterci anche in serie C”.

Il roster degli Aviators

Playmaker: Giacomo Naccari (2005), Enea Ballardini (2009)

Guardie: Lorenzo Baroncini (2003), Mattia Mazzotti (2003), Luca Sampieri (2003), Matteo Faccani (2009), Giacomo Foschini (2010), Riccardo Palleri (2010), Lorenzo Strocchi (2008)

Ali piccole: Leonardo Bassi (2004), Tommaso Santandrea (2005), Alessandro Avvantaggiato (2008), Giovanni Montanari (2009)

Ali\Pivot: Emanuele Baroni (2004), Matteo Guardigli (2003)

Centri: Francesco Ciadini (2002),

Aggregato: Petar Mihajlovski

Allenatore: Federico Baroncini