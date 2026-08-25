Bassa Romagna, “Donne al lavoro”: il 10 settembre incontro su competenze e diritti

Come valorizzare le competenze maturate nel percorso professionale e formativo, conoscere i propri diritti e individuare nuove opportunità di lavoro? Se ne parlerà a Lugo nell’incontro “Donne al lavoro. Maternità, competenze e ricerca attiva del lavoro”, in programma giovedì 10 settembre, dalle 10 alle 11.30, al Centro per le Famiglie di Lugo, in viale Europa 128.

L’iniziativa formativa è rivolta a donne di tutte le età e punta a fornire informazioni concrete, strumenti pratici e uno spazio di confronto sui temi del lavoro, dei diritti e dell’empowerment femminile. La docenza sarà affidata a Danilo Bonora, formatore ed esperto in orientamento.

Durante l’incontro sarà proposto un laboratorio esperienziale di gruppo per aiutare le partecipanti a riconoscere, valorizzare e comunicare le competenze sviluppate attraverso esperienze professionali e formative, compresi eventuali percorsi di assistenza e maternità.

Ampio spazio sarà dedicato anche alla ricerca attiva del lavoro, con indicazioni su strumenti e strategie per la preparazione di curriculum efficaci, la scrittura delle lettere di presentazione e la cura dei propri profili digitali.

Saranno inoltre illustrate le risorse, i servizi, le opportunità e gli strumenti presenti sul territorio per accompagnare le donne nei percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo.

L’incontro affronterà infine il tema dei diritti, delle tutele e delle opportunità giuridiche legate al contesto lavorativo, dai licenziamenti alla Naspi, compresi gli aspetti e i diritti connessi alla maternità e ai congedi parentali.

La partecipazione è gratuita, ma l’iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi è possibile contattare il Centro per le Famiglie ai numeri 0545 299397 e 366 6156306, oppure scrivere all’indirizzo centrofamiglie@unione.labassaromagna.it.