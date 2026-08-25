Ciclostorica Girodellaromagna a Lugo dal 28 al 30 agosto: protagoniste le bici d’epoca

A Lugo il ciclismo torna a raccontare se stesso attraverso biciclette d’epoca, abiti storici, strade bianche e percorsi lontani dal grande traffico. Dal 28 al 30 agosto 2026 è in programma la Ciclostorica Girodellaromagna, manifestazione non competitiva dedicata al ciclismo lento e alla valorizzazione della bicicletta come mezzo di turismo sostenibile e di mobilità alternativa.

Saranno circa 150 i ciclisti attesi a Lugo, provenienti da diverse regioni italiane. Pedaleranno su biciclette risalenti agli anni ’20 fino al 1987, accompagnate da mise d’epoca, in un appuntamento che vuole rievocare il ciclismo di altri tempi e, allo stesso tempo, valorizzare il legame tra la bicicletta, la storia e il territorio romagnolo.

L’obiettivo della manifestazione è celebrare gli antichi protagonisti del grande ciclismo e, parallelamente, valorizzare la bicicletta come mezzo di massa e come contributo alla tutela dell’ambiente. Un legame che, secondo gli organizzatori, appartiene anche alla cultura del territorio: già tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, infatti, diversi importanti letterati romagnoli hanno dedicato pagine alla bicicletta, tra cui Luigi Graziani, Olindo Guerrini, Alfredo Oriani, Alfredo Panzini e Marino Moretti.

Il programma prenderà il via venerdì 28 agosto alle 17.30 alle Pescherie della Rocca, con il taglio del nastro della XII Tappa del Giro d’Italia d’Epoca e l’inaugurazione di una mostra di biciclette e immagini documentali d’epoca.

Sabato 29 agosto alle 17 la stessa sede ospiterà invece il convegno “Costante Girardengo, Storie di vite e di ciclismo”, organizzato in occasione del centenario della vittoria di Girardengo nel Giro di Romagna del 1926. La corsa, la cui prima edizione risale al 1910, ha rappresentato lo spunto per la nascita della ciclostorica.

All’incontro saranno presenti Michela Moretti Girardengo, pronipote del campione piemontese; Gioia Bartali, nipote di Gino Bartali, insignito del titolo di “Uomo giusto tra le Nazioni”; Morena Tartagni, campionessa romagnola “adottata” in Lombardia e protagonista del ciclismo femminile degli anni ’60 e ’70; Giancarlo Brocci, giornalista e scrittore e ideatore de “L’Eroica”; Davide Cassani e Gianbattista Baronchelli, che sarà presente per celebrare i 50 anni dalla sua vittoria nel Giro di Romagna del 1976.

Baronchelli, che pedalerà insieme ai ciclostorici, nel 1974 aveva inoltre lottato nel Giro d’Italia alla pari con Eddy Merckx, che vinse la corsa con un vantaggio di soli 12 secondi. A moderare l’incontro sarà Pier Augusto Stagi, direttore di Tuttobiciweb, giornalista e scrittore.

La manifestazione proseguirà tra sport, gastronomia e iniziative nel centro storico. Sono previsti una cena con menù preparato dagli organizzatori, il pranzo offerto ai partecipanti presenti già dal sabato, ristori ispirati alla tradizione e un pasta party finale con cappelletti.

Il percorso attraverserà campagne, frutteti e vigneti, valorizzando anche il paesaggio agricolo del territorio. Nel centro storico di Lugo sarà inoltre allestita una mostra mercato di bici d’epoca, curata dalla Pro Loco e da espositori appassionati, insieme a un mercatino di hobbistica creativa. I musei F. Baracca e Casa Rossini saranno aperti per visite guidate gratuite.

Nel primo pomeriggio di sabato è prevista la sfilata di binomi anni ’20-’30 intitolata a Costante Girardengo, seguita da una gara di lentezza aperta a tutte le biciclette storiche, con classifiche a premi.

La ciclostorica propone tre percorsi, rinnovati e pensati per esigenze differenti, con tracciati scelti soprattutto al di fuori delle strade interessate dal grande traffico: 84, 69 e 43 chilometri. Per i partecipanti più interessati al ciclismo d’epoca sono previsti anche complessivamente 12 chilometri di strade bianche. I percorsi comprendono inoltre nuove location per le soste ricreative.

La partenza della ciclostorica è fissata alle 9, tra figuranti in costume d’epoca, musici e sbandieratori. Al termine è prevista la premiazione, con il tradizionale riconoscimento intitolato ad Alfonsina Strada e un omaggio floreale a tutte le donne.