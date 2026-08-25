Comune di Bagnacavallo. “Genius loci”, un omaggio a Leo Longanesi nell’anniversario della nascita tra arte, letteratura, musica e giornalismo

Arte, letteratura, musica e riflessioni sul giornalismo si incontrano a Bagnacavallo per ricordare Leo Longanesi con “Genius loci – La voce di Leo Longanesi. Parole, suoni e visioni di fine estate”, iniziativa in due appuntamenti in programma domenica 30 agosto e giovedì 17 settembre in Piazza Nuova. Promossa dall’associazione culturale Logos aps con il contributo del Comune e in collaborazione con il Consorzio Il Bagnacavallo e la Cantina di Piazza Nuova, l’iniziativa prende avvio proprio il 30 agosto, anniversario della nascita di Longanesi, con un pomeriggio e una serata che ne ripercorreranno la figura e l’eredità culturale attraverso linguaggi diversi.

Giornalista, scrittore ed editore, Longanesi – nato a Bagnacavallo nel 1905 – è stato una delle figure più originali e influenti della cultura italiana del Novecento.

Il primo appuntamento si terrà dunque domenica 30 agosto a partire dalle 18 sotto i portici della Cantina di Piazza Nuova. Ad aprire il pomeriggio sarà l’inaugurazione di una mostra d’arte contemporanea ispirata a due celebri aforismi longanesiani. Il pittore bagnacavallese Alessandro Liotta interpreterà con intento ironico “Non comprate quadri moderni: fateveli in casa”, presentando un’opera realizzata su antichi tessuti e lenzuola d’epoca. Al secondo aforisma, “I ricordi si interpretano come i sogni”, si ispireranno invece Angela Amadei, Giuseppe Bedeschi, Eleonora Dalmonte, Marco Gagliardi, Marilena Garotti, Sara Melandri, Giorgio Strocchi e Paola Tassinari. Le opere resteranno esposte fino ai primi giorni di ottobre.

Alle 18.30 la giornalista Monia Savioli condurrà la presentazione dell’iniziativa, affidata a Marilena Spataro, presidente dell’associazione Logos e giornalista culturale. Seguirà l’intervento filosofico di Giovanni Barberini, dedicato al tema della memoria e dei sogni.

La serata continuerà alle 19.30 con la performance dell’attrice Elisabetta Rivalta, che proporrà letture sceniche tratte da opere e scritti di Leo Longanesi, fra cui “Parliamo dell’elefante. Frammenti di un diario” e “Ci salveranno le vecchie zie?”. Alle 21 spazio alla musica dal vivo con il concerto del gruppo Sbareo.

Nel corso dell’iniziativa sarà offerto dalla Cantina di Piazza Nuova e dal Consorzio Il Bagnacavallo un piccolo rinfresco con degustazione di prodotti tipici del territorio. Per chi desidera cenare sarà inoltre disponibile un menù fisso a prezzo convenzionato con le eccellenze gastronomiche locali.

Il secondo appuntamento si terrà giovedì 17 settembre alle 20.30 in Piazza Nuova con la conferenza-dibattito “Creda a me e non creda a nulla: da Longanesi all’intelligenza artificiale”, dedicata alle trasformazioni del giornalismo e della comunicazione digitale e al confronto fra lo spirito critico longanesiano e temi di attualità quali fake news, disinformazione e intelligenza artificiale. Interverranno l’avvocato Luigi Capucci e la giornalista Monia Savioli. L’incontro sarà condotto e moderato da Marilena Spataro. Al termine si terrà un brindisi conviviale curato dal Consorzio Il Bagnacavallo e dalla Cantina di Piazza Nuova.

Entrambi gli appuntamenti sono a ingresso libero.