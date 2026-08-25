Confesercenti, Proni e Bosi firmano la proposta di legge per rilanciare il commercio di prossimità

La proposta di legge di iniziativa popolare promossa da Confesercenti per sostenere il commercio e i servizi di prossimità incassa anche il sostegno dei consiglieri regionali Eleonora Proni e Niccolò Bosi. La sottoscrizione è avvenuta al termine di un incontro nella sede di Confesercenti, alla presenza della presidente Monica Ciarapica e del direttore Graziano Gozi.

Prosegue così la raccolta firme per la proposta “Misure per la rigenerazione urbana del commercio e dei servizi di prossimità”, promossa da Confesercenti con l’obiettivo di contrastare la desertificazione commerciale e rilanciare il ruolo dei negozi di vicinato come presidi economici, sociali e di sicurezza per le comunità.

Tra le misure previste dalla proposta figurano l’istituzione delle Zone Economiche Speciali di Prossimità (ZESpro), incentivi fiscali, misure di sostegno alle imprese e un piano nazionale dedicato alla rigenerazione urbana del commercio.

“Con la Proni e con Bosi abbiamo condiviso l’importanza sociale nonché di sicurezza e qualità della vita che svolgono le attività commerciali nelle nostre città e nella comunità. La loro attenzione e il loro sostegno confermano l’importanza di politiche di valorizzazione del commercio di prossimità e della vitalità dei centri urbani”, afferma Monica Ciarapica, presidente di Confesercenti Ravenna-Cesena.

“La Proposta di Legge sta ottenendo il consenso di tanti amministratori, imprese e cittadini. In queste settimane siamo impegnanti con banchetti nelle Piazze e nei negozi su tutto il territorio”, prosegue Ciarapica.

La raccolta firme è aperta a tutti i cittadini italiani maggiorenni. È possibile sottoscrivere la proposta ai banchetti organizzati sul territorio, presso le sedi Confesercenti oppure online tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica, attraverso la piattaforma del Ministero della Giustizia.