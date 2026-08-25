Festa dell’Unità di Ravenna, dal 27 agosto politica e spettacoli nell’area di via Pag

Dodici giorni di politica, dibattiti, libri, spettacoli, musica e gastronomia, con un programma che spazia dalla sanità al lavoro, dal clima alla guerra a Gaza, fino al futuro del porto e alla costruzione di un’alternativa al centrodestra. Da giovedì 27 agosto a lunedì 7 settembre torna a Ravenna la Festa provinciale dell’Unità, nell’area verde di via Pag, dietro al Tiro a Segno, con accesso da via Trieste o dalla Darsena di città.

L’edizione 2026 è stata presentata questa mattina dal segretario provinciale del Partito Democratico Nicola Dalmonte, insieme ad Elena Zannoni, sindaca di Lugo e portavoce della Conferenza delle Democratiche della provincia di Ravenna. Una festa che quest’anno durerà un giorno in più rispetto al 2025 e che conferma la sede sperimentata lo scorso anno. «Ci siamo trovati molto bene – ha spiegato Dalmonte – con una formula nuova, più in linea con la realtà di questo tempo».

Al centro resta soprattutto l’idea della Festa dell’Unità come luogo fisico di incontro e confronto, in un momento storico nel quale una parte sempre maggiore dell’informazione e delle relazioni passa attraverso gli strumenti digitali. «Oggi possiamo imparare e leggere tutto attraverso l’intelligenza artificiale – ha sottolineato Dalmonte –, ma c’è una cosa che non si impara dagli algoritmi: stare in mezzo alla gente, confrontarsi, discutere, mediare, restare umani». Un ruolo reso possibile, ha ricordato il segretario dem, dalle centinaia di volontari impegnati nell’organizzazione della manifestazione.

Secondo Dalmonte, proprio la capacità di «mettere assieme le cose che ci uniscono e rendere compatibili anche quelle che ci differenziano» deve diventare uno degli elementi sui quali costruire nei prossimi mesi «un’alternativa in grado di battere il governo di centrodestra».

Dal lavoro delle donne alla sanità, dal clima a Gaza

Il calendario politico si aprirà giovedì 27 agosto. Dopo l’inaugurazione delle 20 con Nicola Dalmonte, Lorenzo Margotti, segretario comunale del PD di Ravenna e coordinatore della segreteria regionale, ed Eleonora Proni, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, alle 20.30 si parlerà di lavoro e disuguaglianze di genere nell’incontro “Lavorare (tanto) non basta. Salari, carriera, lavoro di cura e pensioni: le disuguaglianze che attraversano la vita delle donne”.

Interverranno Lara Ghiglione, segretaria nazionale confederale della CGIL, Simona Lembi, consigliera regionale dell’Emilia-Romagna, ed Elena Zannoni, portavoce della Conferenza delle Democratiche della provincia di Ravenna, intervistate da Federica Angelini, giornalista di Ravenna&Dintorni.

La scelta di affidare proprio alla questione femminile il primo dibattito accompagna il rilancio della Conferenza provinciale delle Democratiche. «Una vera azione di centrosinistra di prospettiva deve parlare di lavoro declinato in ambito femminile – è stato spiegato da Elena Zannoni durante la presentazione –. Per le donne non è sufficiente lavorare tanto quanto gli uomini: le disuguaglianze continuano comunque a emergere».

Venerdì 28 agosto sarà invece dedicato alla politica cittadina, con l’intervista al sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni, affidata ad Andrea Degidi, capocronista de Il Resto del Carlino, e Carmelo Domini, caporedattore del Corriere Romagna.

Il cambiamento climatico sarà protagonista sabato 29 agosto con Pierluigi Randi, meteorologo e climatologo, intervistato dal giornalista Piergiorgio Carloni nell’incontro “Estate da bollino rosso: evento eccezionale o nuova dura normalità?”.

Domenica 30 agosto si tornerà invece sui fatti del G8 di Genova, a 25 anni di distanza, con “Il diritto di dissentire. Genova, il G8, 25 anni dopo”, con Letizia Zaccagnini, Valentina Morigi ed Emiliano Galanti. A moderare sarà Agnese Guerrizio.

Uno degli appuntamenti centrali sarà quello di lunedì 31 agosto sulla sanità pubblica e sull’attuazione dell’articolo 32 della Costituzione. Al confronto parteciperanno Nerina Dirindin, già senatrice della Repubblica e presidente dell’associazione Salute Diritto Fondamentale; Francesco Taroni, medico ed epidemiologo, già direttore dell’Agenzia sanitaria e sociale dell’Emilia-Romagna; Roberta Mazzoni, assessora alle Politiche socio-sanitarie del Comune di Ravenna; e Massimo Fabi, assessore alle Politiche per la Salute della Regione Emilia-Romagna. Modera Petia Di Lorenzo, consigliera comunale di Ravenna.

Gaza, libri e le sfide del porto di Ravenna

Martedì 1° settembre Giulio Cavalli, scrittore, giornalista, attore e autore teatrale, sarà protagonista della lezione-spettacolo “Come siamo arrivati fino a qui? Israele e Palestina tra storia, occupazione e propaganda”. Il Medio Oriente e il dramma di Gaza rientrano tra i temi che il PD ravennate ha scelto di mettere esplicitamente nell’agenda politica della Festa.

Mercoledì 2 settembre sarà presentato il libro “Adrenalina” con l’autore Alberto Cassani e il sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. Conduce la giornalista Federica Angelini.

Due gli appuntamenti di giovedì 3 settembre. Alle 18.30 il programma si concentrerà sul porto di Ravenna con l’incontro “Le nuove sfide del porto”, al quale parteciperanno Valentina Ghio, deputata del PD e componente della IX Commissione Trasporti della Camera, e Ouidad Bakkali, deputata del PD e componente della stessa Commissione Trasporti.

Durante la conferenza stampa Dalmonte ha spiegato che il dibattito sarà incentrato in particolare sulla riforma della governance portuale e sulle conseguenze che, secondo il PD, potrebbe avere sull’autonomia delle singole Autorità di sistema portuale. «Pensiamo che sia un danno – ha affermato – perché la portualità italiana è forte quando i territori hanno la capacità di incidere sullo sviluppo dei porti, senza rinunciare a una regia condivisa».

Sollecitato anche sulla questione del transito di armi dal porto ravennate, Dalmonte ha ribadito la posizione del partito: «Ravenna ha dimostrato in tempi non sospetti quale sia la sua linea: ovunque sia possibile per le istituzioni bloccare il transito di armi, è stato fatto e questa deve essere la linea».

Alle 20.30 seguirà la presentazione del libro “La sciamana”, con Massimo Giannini, giornalista e scrittore, e la deputata Ouidad Bakkali.

Il centrosinistra si confronta sull’alternativa

Un appuntamento dal forte contenuto politico è previsto venerdì 4 settembre alle 19 con “Costruire l’alternativa”, confronto tra le diverse forze del centrosinistra. Al tavolo siederanno Luigi Tosiani, segretario regionale del Partito Democratico dell’Emilia-Romagna; Stefano Mazzetti di Italia Viva; Marco Croatti, esponente del Movimento 5 Stelle; Fortunato Stramandinoli di Sinistra Italiana; Sara Londrillo dei Verdi e Francesco Bragagni del PSI. Introduce il segretario provinciale del PD Nicola Dalmonte e coordina Lorenzo Margotti, segretario comunale del PD di Ravenna e coordinatore della segreteria regionale.

Alle 20.30 la serata proseguirà con “Libere sempre. Donne, lavoro e democrazia dalla Resistenza a oggi”. Dopo il saluto della consigliera regionale Eleonora Proni, interverranno Giuseppe Masetti, direttore dell’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Ravenna e provincia; Sara Errani, componente della segreteria della CGIL di Ravenna con delega alle Pari opportunità; e Susanna Camusso, senatrice del PD e componente della Commissione Lavoro del Senato. Modera Valentina Giunta, vicepresidente dell’ANPI provinciale di Ravenna. La serata, curata dall’ANPI Ravenna, si aprirà con la proiezione del video “Libere sempre” del Coordinamento nazionale donne ANPI.

Sabato 5 settembre sarà invece ospite della Festa Michele de Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna, protagonista alle 20.30 di un’intervista.

Domenica 6 settembre, alle 20.30, l’incontro “Governare i territori: la sfida degli enti locali” vedrà confrontarsi Valentina Palli, presidente della Provincia di Ravenna, ed Enzo Lattuca, sindaco di Cesena.

Resta aperta anche la possibilità di una presenza della segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein. «Ha tanti impegni anche di carattere nazionale e ha detto che proverà a fare il possibile per riuscire a incastrare una data. Non posso assicurarlo» ha dichiarato il segretario provinciale che ha comunque ricordato la presenza di Schlein in diversi momenti politici importanti vissuti dal territorio ravennate negli ultimi mesi.

Ogni sera musica e spettacoli

Accanto alla politica, la Festa manterrà la sua dimensione popolare. Ogni sera sarà previsto uno spettacolo: il 27 agosto il Gruppo Folk Italiano della Scuola di Ballo Malpassi, il 28 Aperitivo Romagnolo, il 29 i Moka Club, il 30 Emagiosef & Band Freestyle e il 31 agosto Giacomo Toni.

A settembre toccherà agli allievi della scuola di musica Mama’s il giorno 1, alla Magic Queen Tribute Band il 2, agli Aironi Bianchi, tribute band ufficiale dei Nomadi, il 3, a Tonino 3000 il 4, agli Strada Statale 16 il 5 e ai Revolution il 6.

Il gran finale di lunedì 7 settembre sarà affidato a due appuntamenti ormai tradizionali: Burattini in Festa e il Supertombolone. Dalle 20.30 sono previsti spettacoli itineranti e sul palco con I Burattini di Massimiliano Venturi – Le avventure di Fagiolino e Sganapino, Mr. Maraviglia, con fachirismo e giocoleria, ed El Bechin Horror Puppet Show, con marionette, pupazzi e comicità. Gli spettacoli saranno adatti a tutti a partire dai 3 anni e a ingresso libero.

Tra i nodi sui quali l’organizzazione sta ancora lavorando c’è quello degli spazi destinati agli adolescenti. Le caratteristiche dell’area di via Pag non consentono, secondo gli organizzatori, di riproporre le tradizionali giostre. Per cercare di intercettare anche questa fascia d’età, quest’anno è stata rafforzata la presenza delle realtà sportive del territorio, dal basket al baseball, dal football americano alla ginnastica. «Sentiamo che è un grande tema – ha riconosciuto Dalmonte – ma le condizioni logistiche non permettono di installare le giostre in quell’area».

Centinaia di volontari e il ritorno delle specialità di pesce

A tenere in piedi i dodici giorni della manifestazione sarà ancora una volta una macchina organizzativa basata in larga parte sul volontariato, con militanti provenienti da Ravenna e dalle diverse aree della provincia. «Tutta la comunità democratica della nostra provincia è impegnata – ha spiegato Dalmonte –. Arriveranno volontari dal Faentino, dal Lughese e dalla Bassa Romagna: è una comunità che si mette al servizio per dodici giorni e, visti i tempi, non è scontato».

Non mancherà la componente gastronomica, con ristorante, friggitoria e bar. Tra le novità dell’edizione 2026 c’è il ritorno, dopo diverso tempo, delle specialità di pesce. Il ristorante proporrà anche i piatti della tradizione romagnola, dai cappelletti alle tagliatelle e ai passatelli, insieme a castrato, coniglio alla cacciatora e salsiccia; sul versante del pesce, risotto del pescatore, tagliolini al ragù di pesce, spiedini e fritto misto.

La friggitoria servirà pizza fritta, anche farcita, piadina, pizza al taglio, patatine, olive ascolane e crema fritta. Completeranno l’offerta il bar-caffetteria, gli espositori e il mercatino degli hobbisti.