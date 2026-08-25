Fusignani (PRI): Il Governo tuteli gli indennizzi e il valore delle imprese balneari romagnole

Sul tema delle concessioni balneari e sull’applicazione della direttiva Bolkestein, la recente sentenza del Consiglio di Stato, riferita al caso del Comune di Zoagli, non fa altro che confermare ciò che come PRI sosteniamo da tempo con fermezza e senso di responsabilità istituzionale. La decisione dei giudici amministrativi ribadisce che le proroghe automatiche oltre il 31 dicembre 2023 sono prive di efficacia e che i Comuni possono e devono procedere con i bandi di gara. Si tratta di un orientamento del tutto prevedibile, che dimostra come l’aver rincorso l’ennesima illusione di una proroga legislativa sia stato soltanto un’inutile perdita di tempo.

Invece di disperdere energie su richieste di rinvio al 2029 destinate a essere respinte, il Governo avrebbe fatto decisamente meglio a predisporre per tempo gli atti quadro nazionali necessari, mettendo gli enti locali nelle condizioni di operare con regole chiare ed omogenee. Ma, soprattutto, l’esecutivo avrebbe dovuto concentrare ogni sforzo in sede europea per affrontare il vero nodo strategico ed economico della vicenda: la definizione e la tutela degli indennizzi.

Oggi ci troviamo di fronte a una pronuncia che chiarisce come l’assenza dei decreti ministeriali sui ristori non possa e non debba bloccare l’avvio delle gare. Proprio per questa ragione, la risposta della politica deve farsi ancora più solida e incisiva perché l’adeguamento ai principi europei della concorrenza non può e non deve in alcun modo trasformarsi nella cancellazione o nella svendita di un patrimonio imprenditoriale e sociale unico al mondo.

Da repubblicani, crediamo fermamente che il libero mercato e il rispetto delle regole vadano sempre coniugati con la tutela del valore d’impresa e del lavoro. La qualità e la specializzazione che le nostre aziende turistiche sviluppano nel tempo rappresentano una risorsa inestimabile per una regione come l’Emilia-Romagna, con quasi 140 km di costa compresi tra la foce del Po di Goro e Cattolica, dei quali oltre 100 km dedicati alla balneazione con più di 1000 stabilimenti balneari. Parliamo di realtà imprenditoriali di grande livello, spesso a conduzione familiare, che hanno investito nel miglioramento delle strutture, creando un modello unico che attrae milioni di visitatori e qualifica l’offerta complessiva del comparto turistico, incidendo decisamente sul PIL nazionale. Ignorare questa storia che produce ricchezza e occupazione significa rischiare di compromettere aziende solide, con il pericolo concreto di abbassare la qualità dei servizi a vantaggio di mere operazioni speculative.

Per il PRI, l’introduzione di adeguate misure di salvaguardia continua ad essere la vera chiave di volta per garantire una transizione equa e sostenibile, in un equilibrio avanzato tra le norme del mercato unico e le esigenze dei territori, che deve poggiare su elementi chiari. In primo luogo, indennizzi giusti ed effettivi per i concessionari uscenti che tengano conto degli investimenti realizzati e non ancora ammortizzati, e a seguire bandi di gara comunali che non si riducano a un’asta al maggior rialzo sul canone, ma che premino l’esperienza maturata, la professionalità, la sostenibilità ambientale e l’accessibilità. Tutto per garantire l’alto livello di qualità dell’offerta balneare raggiunto dalle nostre imprese romagnole.

La certezza del diritto e le norme europee non si subiscono passivamente né si combattono con i rinvii: si governano con la buona politica. Il Partito Repubblicano continuerà a sollecitare le istituzioni e ad affiancare gli enti locali affinché si giunga rapidamente a bandi trasparenti ed equi, capaci di rispettare le regole dell’Unione e, al tempo stesso, di difendere le imprese, il lavoro e l’eccellenza che hanno reso grande il turismo italiano, rimanendo fermamente al fianco delle nostre imprese e della qualità del lavoro che rappresentano.