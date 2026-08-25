Immigrazione irregolare a Ravenna: quattro persone sulla via del rimpatrio

Continua senza sosta l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e alla criminalità da parte della Questura di Ravenna: dal 20 al 25 agosto, nel corso di un’operazione coordinata che ha visto impegnate l’Ufficio Immigrazione, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Sezione di Polizia Stradale, due cittadini albanesi sono stati rimpatriati nel Paese di origine mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna, mentre due cittadini socialmente pericolosi sono stati accompagnati ai C.P.R. di Gradisca d’Isonzo e Milano-Corelli.