Immigrazione irregolare a Ravenna: quattro persone sulla via del rimpatrio
Continua senza sosta l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare e alla criminalità da parte della Questura di Ravenna: dal 20 al 25 agosto, nel corso di un’operazione coordinata che ha visto impegnate l’Ufficio Immigrazione, l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e la Sezione di Polizia Stradale, due cittadini albanesi sono stati rimpatriati nel Paese di origine mediante accompagnamento alla frontiera aerea di Bologna, mentre due cittadini socialmente pericolosi sono stati accompagnati ai C.P.R. di Gradisca d’Isonzo e Milano-Corelli.
Gli accompagnamenti alla frontiera, avvenuti il 20 agosto, riguardano due cittadini albanesi rintracciati dagli operatori della Sezione Volante nel corso dell’attività di controllo del territorio. A seguito di convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera da parte del Giudice di Pace di Ravenna, i due cittadini stranieri sono stati accompagnati dagli operatori della Questura presso l’aeroporto di Bologna, per poi essere rimpatriati nel Paese di origine.
Solo due giorni dopo, il 22 agosto, è stato associato presso il CPR di Gradisca d’Isonzo un cittadino rumeno socialmente pericoloso: a suo carico pendono numerosi precedenti per minaccia, atti persecutori, maltrattamenti in famiglia, lesioni personali, guida senza patente ed in stato di ebbrezza. Lo straniero è stato identificato dagli operatori della Sezione di Polizia Stradale di Ravenna nel corso di un posto di controllo, per poi essere posto a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per gli accertamenti specialistici.
Il 25 agosto, invece, presso il CPR di Milano-Corelli veniva associato un cittadino egiziano deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I due cittadini stranieri, attualmente trattenuti presso i rispettivi C.P.R., rimangono a disposizione delle autorità competenti in attesa di essere rimpatriati nel Paese d’origine.