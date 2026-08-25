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Lugo: proseguono i lavori di riasfaltatura dei circondari
Proseguono con nuovi orari i lavori per le riasfaltature dei circondari di Lugo che fanno parte del piano di ripristino delle strade lughesi danneggiate dall’alluvione del 2023 curato da Sogesid. Dopo aver provveduto alle riasfaltature delle strade di campagna, il piano sta proseguendo come previsto nei circondari del centro, in concomitanza con la chiusura delle scuole.
Dopo aver ultimato i tratti di circondario dalla rotonda di piazza Garibaldi fino alla rotatoria su via Circondario sud, i lavori proseguono ora dalla medesima rotatoria fino all’incrocio con via Alfonso Lazzari; infine, il cantiere si sposterà nel tratto di strada dall’incrocio con via Lazzari fino alla rotonda delle corriere (compresa). Salvo imprevisti, i lavori saranno completati prima dell’inizio dell’anno scolastico.
In particolare, l’intero tratto interessato dalle lavorazioni sarà chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia dalle 2 del mattino fino alle 15.30.
Si tratta di un primo lotto di lavori al quale seguiranno le asfaltature delle rimanenti strade del circondario (viale Oriani, tratto est di via Foro Boario, via Acquacalda, viale Masi e viale De Pinedo).