Maltempo in Romagna, LA BCC estende il plafond da 100 milioni per i danni

Dopo i danni provocati dal violento temporale di venerdì 21 agosto, LA BCC ravennate, forlivese e imolese estende anche agli interventi legati al maltempo il plafond da 100 milioni di euro già previsto per le alluvioni. L’obiettivo è sostenere famiglie e aziende del territorio che hanno subito danni alle infrastrutture, agli edifici e ai mezzi.

Il maltempo ha colpito diverse aree del territorio con forti raffiche di vento, provocando danni ingenti. La BCC ha quindi attivato una serie di misure straordinarie rivolte a cittadini e imprese interessati dagli eventi.

“LA BCC ravennate, forlivese e imolese è Banca di riferimento del nostro territorio. Per noi è quindi fondamentale sostenere Soci e clienti, supportando la popolazione nei momenti critici. Vogliamo essere Banca della Comunità e rimanere sempre a fianco delle persone, soprattutto nei momenti di maggiore necessità”, dichiara il presidente Giuseppe Gambi.

Tra gli interventi previsti c’è la sospensione per 12 mesi delle rate di qualunque tipo di finanziamento in essere. LA BCC prevede inoltre l’erogazione urgente di mutui chirografari a condizioni agevolate. Ulteriori agevolazioni saranno riservate ai Soci della banca.

Le misure intendono sostenere direttamente le famiglie e le aziende che hanno subito le conseguenze del maltempo, confermando l’impegno della BCC nei confronti delle comunità locali e del territorio.