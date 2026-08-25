Milano Marittima capitale delle bollicine italiane con ‘Franciacorta Experience’

Foto d'archivio.

Milano Marittima si prepara a brindare al Franciacorta. Venerdì 28 agosto, dalle 19.30, la Rotonda Primo Maggio e Viale Gramsci ospiteranno Franciacorta Experience Milano Marittima, una serata dedicata agli appassionati di vino e a chi vuole scoprire, calice dopo calice, il volto più gastronomico delle grandi bollicine italiane.

Saranno una trentina le cantine protagoniste, con oltre 100 etichette in degustazione: dai Brut ai Satèn, dai Pas Dosé ai Millesimati, fino ai vini della DOC Curtefranca. Tra i nomi presenti Antica Fratta, Barone Pizzini, Bellavista, Bersi Serlini, Ca’ del Bosco, Contadi Castaldi, Monte Rossa, Ricci Curbastro, Quadra e molte altre realtà della Franciacorta, con la possibilità di assaggiare e confrontare direttamente diverse interpretazioni della denominazione, accompagnati dai sommelier AIS che racconteranno caratteristiche, vitigni, annate, affinamenti e peculiarità di ogni etichetta.

A rendere speciale la serata saranno gli abbinamenti con alcune delle più importanti eccellenze dell’Emilia-Romagna: Prosciutto di Modena, Mortadella Bologna, Coppa di Parma, Aceto Balsamico Tradizionale di Reggio Emilia, Olio EVO di Brisighella e Formaggio di Fossa di Sogliano DOP. E per gli amanti del mare, non mancheranno ostriche italiane e francesi, protagoniste di uno degli abbinamenti più intriganti con il Franciacorta.

Due masterclass dedicate al piacere della degustazione.

“Il tempo e il dosaggio zero”: tre Franciacorta Quadra di tre diverse annate, per scoprire come vitigno, affinamento e tempo possano modificare l’espressione dello stesso territorio.

“3 Franciacorta × 3 ostriche”: a confronto tre calici e tre ostriche, esplorando il dialogo tra sapidità, mineralità, freschezza e persistenza.

Una serata dunque da vivere con il calice in mano e la curiosità di scoprire nuovi abbinamenti, arricchita dalla musica dal vivo.

Cantine partecipanti:

Antica Fratta, Barone Pizzini, Bellavista, Bersi Serlini, Bosio, Ca’ del Bosco, Camilucci, Castel Faglia Monogram, Centinari, , Castello Bonomi Tenute in Franciacorta, Castello di Gussago La Santissima, Contadi Castaldi, Derbusco Cives, Facchetti, Freccianera Franciacorta, I Barisei, Lantieri de Paratico, Lo Sparviere, Mirabella, Monte Rossa, Priore, Ricci Curbastro, Romantica, Tenuta Ambrosini, Tenuta Martinelli, Tenuta Monte Delma, Terra Donata, Gatti, La Valle, Quadra.

Chi organizza

Franciacorta Experience Milano Marittima è un evento realizzato in partnership da Proloco Projet Milano Marittima e Agenzia PrimaPagina, con il sostegno del Comune di Cervia, la collaborazione del Consorzio Franciacorta. Il servizio vini è affidato esclusivamente ai sommelier Ais e ai produttori.

Info serata:

Venerdì 28 agosto, dalle 19.30, Rotonda Primo Maggio/Viale Gramsci.

Degustazione 30 euro, in prevendita (shop.emilaromagnavini.it) o alla cassa, con assaggio libero dei vini serviti e raccontati da sommelier AIS e produttori. Ticket food per gli abbinamenti.