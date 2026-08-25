Mobilità sostenibile, via libera alla nuova Ciclovia Adriatica: Porto Corsini collegata alla Pineta di Classe

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La rete ciclabile ravennate si prepara a compiere un ulteriore passo avanti con nuovi interventi destinati a completare la Ciclovia Adriatica. L’obiettivo è arrivare alla realizzazione dell’intero percorso di circa 25 chilometri che unirà Porto Corsini alla Pineta di Classe, attraversando l’area industriale e il centro storico di Ravenna.

La Giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo che comprende 17 nuovi tratti, per complessivi 6 chilometri di percorso. Gli interventi interesseranno diversi punti strategici della ciclovia e consentiranno di migliorare la continuità e la sicurezza dei collegamenti.

Tra le opere previste figurano diverse passerelle ciclopedonali per consentire l’attraversamento dei corsi d’acqua, tra cui i canali Baiona, Magni, “Enel” e Valtorto, oltre ai collegamenti sugli scoli di via Cupa e Fagiolo.

Il progetto prevede inoltre l’ampliamento della pista ciclabile tra Ponte Nuovo e Classe e la costruzione di una nuova passerella lungo via Baiona, che in alcuni punti sarà realizzata sopraelevata rispetto all’acqua, creando un particolare tratto panoramico del percorso.

La conclusione dei lavori è programmata per il 2027, al termine della prossima stagione estiva. L’intervento rappresenta così un ulteriore tassello nel potenziamento della mobilità ciclabile ravennate e nel completamento del collegamento della Ciclovia Adriatica.

La restante parte del tracciato, su un totale di 19 chilometri di percorsi ciclopedonali già esistenti, è stata oggetto di lavorazioni diverse, dai primi mesi del 2024 a maggio 2026, dedicate a manutenzione straordinaria e qualificazione e alla sistemazione della segnaletica verticale.

L’intero percorso offre la possibilità di scoprire le bellezze artistiche e naturalistiche del territorio, ma non solo. Garantirà un collegamento della città verso il mare, sia a nord verso Porto Corsini che a sud fino al parco 1° maggio nella pineta di Classe. Un tracciato che metterà in connessione elementi di elevato interesse storico-culturale e naturalistico come ad esempio la pialassa Baiona, il capanno Garibaldi, il mausoleo di Teodorico, la basilica di Sant’Apollinare in Classe e la pineta di Classe. La ciclovia Adriatica consentirà, inoltre, il collegamento dell’area industriale a nord di Ravenna con la stazione ferroviaria. Sarà di fondamentale importanza anche nell’ambito della rete di mobilità dolce a livello locale, come percorso sicuro tra il centro città e le frazioni di Porto Corsini e Classe. Con l’integrazione degli investimenti del programma Bike to work, la pista offrirà un percorso protetto per gli spostamenti quotidiani casa-lavoro e casa-scuola.

Per quanto riguarda gli arredi nelle aree urbane, ai lati della ciclovia, verranno sistemate panchine di tipo smart, dotate di connessione Internet, con autoproduzione di energia elettrica tramite pannello fotovoltaico posto in seduta, che alimenta le prese per le ricariche di diversi dispositi. È previsto poi il servizio di ricarica delle bici elettriche nell’area sosta di via Baiona e in altre aree sosta lungo il tracciato. Le colonnine saranno dotate di attrezzi per la manutenzione e pompa di gonfiaggio pneumatici con attacco universale.