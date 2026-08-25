Negozi chiusi a Ravenna, Mambelli (Confcommercio): “Non soltanto contributi, serve una vera politica urbana”

La chiusura dei negozi nel centro storico e più in generale a Ravenna è un fenomeno che quest’anno si è manifestato con particolare evidenza, ma per Confcommercio Ravenna la risposta non può limitarsi a interventi emergenziali. Il presidente Mauro Mambelli chiede una programmazione di lungo periodo capace di intervenire insieme su commercio, artigianato, servizi, viabilità, sosta, turismo e qualità dello spazio pubblico.

“Dobbiamo però considerare che Ravenna continua a rappresentare una piazza attrattiva per le attività economiche e ci sono già imprenditori che stanno studiando le opportunità presenti sul nostro territorio”, sottolinea Mambelli.

Secondo il presidente di Confcommercio Ravenna, proprio la presenza di nuove opportunità rende necessario «superare una logica emergenziale e procedere verso una vera programmazione delle politiche urbane», evitando che le dinamiche spontanee del mercato possano determinare nel tempo un impoverimento della qualità commerciale, artigianale e dei servizi. «È necessario programmare oggi le condizioni per lo sviluppo di domani», afferma.

Tra i nodi individuati c’è quello degli affitti dei locali commerciali. Per Mambelli occorre creare condizioni che consentano agli imprenditori, soprattutto nei primi anni di attività, di essere accompagnati e sostenuti. Tra le ipotesi indicate c’è quella di incentivi per favorire canoni più sostenibili nel primo triennio di attività, riducendo così uno degli ostacoli all’avvio di nuove imprese.

Alla fine dello scorso anno Confcommercio Ravenna ha trasmesso al sindaco e alla Giunta una proposta per l’istituzione di un tavolo permanente sulle politiche del centro storico e, più in generale, della città, basato sui principi della rigenerazione urbana e sulla collaborazione tra istituzioni e rappresentanza economica.

Un’impostazione che, sottolinea l’associazione, è coerente con il progetto Cities di Confcommercio e con l’accordo di collaborazione tra ANCI e Confcommercio, rinnovato nel 2023, che riconosce alle attività economiche di prossimità un ruolo non soltanto economico, ma anche sociale e urbano.

L’obiettivo, secondo Mambelli, non può essere quindi soltanto quello di prevedere contributi alle imprese. «Gli incentivi sono importanti, ma devono essere accompagnati da politiche capaci di creare le condizioni per la permanenza e l’insediamento di attività di qualità, intervenendo sull’attrattività complessiva della città».

In questa direzione Confcommercio Ravenna ha chiesto al Comune di elaborare insieme un piano per favorire nel centro storico la presenza di negozi e attività artigianali di qualità, con l’obiettivo di costruire un tessuto commerciale, artigianale e di servizi «realmente vivibile, attrattivo e coerente con l’identità di Ravenna».

Nella strategia rientrano anche le politiche relative a viabilità, mobilità e sosta, considerate elementi che incidono direttamente sull’accessibilità e sulla capacità attrattiva del centro storico.

«Non smetterò mai di ripeterlo: senza la presenza degli esercizi di vicinato e delle realtà dell’artigianato di servizio, inseriti in un contesto urbano attrattivo e vivibile, la qualità della vita di cittadini e residenti si impoverisce», afferma Mambelli. Per questo, aggiunge, è necessario programmare fin da subito le linee di intervento per il futuro, creando condizioni favorevoli allo sviluppo dell’imprenditoria di vicinato.

Un altro elemento considerato strategico per lo sviluppo della città è il potenziamento dell’hub crocieristico, che può rappresentare una leva per la crescita turistica ed economica di Ravenna. Per Confcommercio, però, è necessario intervenire sulle criticità della viabilità di collegamento tra lo scalo e la città.

«La stagione in corso ha purtroppo evidenziato grandi difficoltà, anche sotto il profilo dell’immagine, determinate dal degrado del manto stradale e dalla scarsa valorizzazione delle aree umide lungo il percorso. È una situazione che non può ripetersi», sostiene il presidente.

Confcommercio Ravenna guarda comunque con fiducia alla conclusione degli interventi in corso, auspicando che nella prossima stagione non si ripresentino le stesse criticità. L’associazione auspica inoltre che si creino le condizioni per il completamento della ciclabile verso il mare oppure, in attesa della realizzazione dei nuovi scavalcamenti dei corsi d’acqua, che i tratti già completati possano essere resi pienamente fruibili e sicuri attraverso gli interventi di messa in sicurezza necessari.

Il punto, per Mambelli, è quindi quello di accompagnare la capacità attrattiva che Ravenna ancora conserva con una strategia di lungo periodo. «Non soltanto contributi per fronteggiare le difficoltà, ma una vera politica urbana capace di intervenire contemporaneamente su commercio, artigianato, servizi, viabilità, sosta, turismo, qualità dello spazio pubblico e rigenerazione urbana».