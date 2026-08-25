OraSì Basket Ravenna, presentato Giacomo Baldini: “Tanto entusiasmo, voglia di lavorare”
L’OraSì Basket Ravenna presenta un altro dei volti nuovi della stagione 2026/2027. Questa mattina, al Pastificio Artigiano, sponsor della società, è stato presentato Giacomo Baldini, guardia classe 1996 e nuovo innesto della formazione giallorossa.
Davanti a stampa e tifosi, Baldini ha raccontato le prime sensazioni legate al suo arrivo a Ravenna, le impressioni sulla preparazione iniziata con i nuovi compagni e l’approccio alla stagione ormai alle porte. Un giocatore di esperienza, abituato al campionato di Serie B e a ricoprire un ruolo da protagonista in campo, che ha mostrato fin dai primi giorni chiarezza di idee e voglia di mettersi al lavoro.
“È un piacere e un onore essere qui in questa bellissima città, dal primo giorno ho sentito tanto entusiasmo. Siamo un bellissimo gruppo, abbiamo tanta voglia di lavorare bene e migliorare sempre di più”, ha detto Giacomo Baldini.
Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il Direttore Generale Lorenzo Nicoletti, che ha illustrato il percorso che ha portato Baldini in giallorosso, e il coach Daniele Aniello, intervenuto sul profilo tecnico-tattico del nuovo giocatore e sul contributo che potrà offrire sul parquet del PalaCosta.
Quella di oggi è stata la seconda conferenza stampa di presentazione dei nuovi volti giallorossi. Gli appuntamenti proseguiranno nelle prossime settimane, quando sarà possibile conoscere gli altri componenti del roster dell’OraSì Basket Ravenna per la stagione 2026/2027.