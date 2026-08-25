OraSì Basket Ravenna, presentato Giacomo Baldini: “Tanto entusiasmo, voglia di lavorare”

L’OraSì Basket Ravenna presenta un altro dei volti nuovi della stagione 2026/2027. Questa mattina, al Pastificio Artigiano, sponsor della società, è stato presentato Giacomo Baldini, guardia classe 1996 e nuovo innesto della formazione giallorossa.

Davanti a stampa e tifosi, Baldini ha raccontato le prime sensazioni legate al suo arrivo a Ravenna, le impressioni sulla preparazione iniziata con i nuovi compagni e l’approccio alla stagione ormai alle porte. Un giocatore di esperienza, abituato al campionato di Serie B e a ricoprire un ruolo da protagonista in campo, che ha mostrato fin dai primi giorni chiarezza di idee e voglia di mettersi al lavoro.

“È un piacere e un onore essere qui in questa bellissima città, dal primo giorno ho sentito tanto entusiasmo. Siamo un bellissimo gruppo, abbiamo tanta voglia di lavorare bene e migliorare sempre di più”, ha detto Giacomo Baldini.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche il Direttore Generale Lorenzo Nicoletti, che ha illustrato il percorso che ha portato Baldini in giallorosso, e il coach Daniele Aniello, intervenuto sul profilo tecnico-tattico del nuovo giocatore e sul contributo che potrà offrire sul parquet del PalaCosta.