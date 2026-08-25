Ravenna, controlli in zona stazione: arrestato 28enne per spaccio di cocaina

Un passaggio di mano in pieno giorno, nei pressi del percorso pedonale che collega i Giardini Speyer alla stazione, ha fatto scattare l’intervento della Polizia Locale. È finito in arresto un uomo di 28 anni, di origine nordafricana, sorpreso lunedì 24 agosto in via Bezzi, nel quartiere Farini, mentre cedeva un involucro a due ragazze.

L’operazione è scattata intorno alle 12.30, quando un assistente della Polizia Locale ha notato il giovane e ha immediatamente allertato la Sala Operativa, fornendo una descrizione dettagliata del sospetto, che nel frattempo stava cercando di allontanarsi. Un equipaggio è riuscito a intercettarlo e bloccarlo a brevissima distanza, nella zona tra viale Farini e i Giardini Speyer.

Il 28enne, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti specifici contro la persona, il patrimonio e in materia di stupefacenti, ha mostrato da subito un forte nervosismo, tentando di nascondere alcune banconote nei pantaloncini.

Accompagnato al Comando, è stato sottoposto a perquisizione personale. Gli agenti hanno trovato 7 dosi di cocaina, confezionate in involucri di plastica monouso, per un peso complessivo di circa 2,8 grammi. Sequestrati anche 350 euro in contanti, suddivisi in banconote di piccolo taglio e ripiegati per essere occultati, ritenuti provento dell’attività illecita.

A carico dell’uomo è inoltre emersa la violazione della misura di prevenzione del Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio del Comune di Ravenna, emanato dal Questore.

Alla luce del quadro probatorio raccolto e della condotta contestata, avvenuta in pieno giorno in un’area centrale della città frequentata in particolare da turisti e studenti, il 28enne è stato arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Questa mattina si è tenuto il processo con rito direttissimo. Il Giudice, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei confronti del giovane la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Ravenna.

L’intervento si inserisce nella più ampia attività di controllo del quartiere Isola di San Giovanni, condotta con pattuglie mattutine e pomeridiane, presidi serali stanziali e personale sia in divisa sia in abiti civili. I servizi sono finalizzati a prevenire e contrastare episodi criminosi, vandalismi e situazioni di disordine diffuso, tra cui il consumo smodato di alcolici, i furti di biciclette e i bivacchi.

Nel solo mese di agosto sono state 40 le persone identificate e 12 le notizie di reato trasmesse alla Procura della Repubblica, per reati che vanno dal furto aggravato e dalla ricettazione alle violazioni delle norme sugli stranieri. Una persona è stata inoltre segnalata in Prefettura per consumo di stupefacenti.