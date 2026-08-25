Ravenna, due arresti per violenza e resistenza a pubblico ufficiale

Due distinti interventi dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ravenna, nei giorni scorsi, si sono conclusi con l’arresto di due uomini, entrambi accusati, a vario titolo, di resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

Il primo episodio è avvenuto nella notte del 23 agosto a Porto Corsini dove, i Carabinieri della Compagnia di Alfonsine, sono intervenuti dopo una segnalazione relativa a un autotrasportatore di 54 anni che alla guida di un mezzo pesante stava effettuando manovre pericolose mettendo a rischio le persone presenti.

La situazione è stata bloccata grazie all’intervento di alcuni passanti che sono riusciti a fermare il mezzo sottraendo le chiavi dal cruscotto. All’arrivo della pattuglia, il conducente sarebbe apparso in evidente stato di alterazione e avrebbe reagito con violenza, aggredendo verbalmente e fisicamente alcuni passanti, il personale sanitario e i militari.

L’uomo è stato arrestato con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e denunciato in stato di libertà per guida sotto l’influenza dell’alcol. L’Autorità Giudiziaria ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria presso il luogo di residenza.

Il secondo episodio si è verificato nella tarda serata del 22 agosto nel centro di Ravenna. In questo caso, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna sono intervenuti nei confronti di un 55enne che, in evidente stato di agitazione psicofisica, avrebbe importunato e aggredito alcuni passanti.

Alla vista dei militari l’uomo si sarebbe rifiutato di fornire le proprie generalità e avrebbe tentato di colpire gli operanti. Per riuscire a mettere in sicurezza la situazione i Carabinieri hanno dovuto utilizzare lo spray orticante in dotazione.

Il 55enne è stato arrestato e inizialmente condotto presso una comunità cittadina dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Comparso davanti al Giudice l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta la permanenza della misura cautelare presso la stessa struttura.