Ravenna. Il Mausoleo di Teodorico si accende: al via “Visioni di Eterno – Re Teodorico”

Il Mausoleo di Teodorico si prepara a diventare lo scenario di un suggestivo spettacolo di immagini e suoni. Sabato 29 agosto prende il via “Visioni di Eterno – Re Teodorico”, iniziativa inserita nelle Celebrazioni Teodoriciane per i 1500 anni dalla morte del sovrano. Un percorso immersivo che, fino al 6 settembre, accompagnerà il pubblico alla scoperta della figura di Teodorico attraverso una rilettura contemporanea del monumento simbolo della Ravenna teodoriciana.

La serata del 29 agosto sarà inoltre l’occasione per presentare “La Ravenna dei Goti Storie, luoghi e persone al tempo di Teoderico”, il nuovo podcast curato da Michael Micci e Alessandro Zironi, che propone un viaggio nella Ravenna del regno ostrogoto, dai grandi avvenimenti storici agli aspetti della vita quotidiana. Un nuovo strumento di divulgazione che consente di avvicinarsi alla figura di Teodorico e alla città del suo tempo attraverso il linguaggio del racconto audio.

La stessa giornata propone anche un altro appuntamento dedicato ai linguaggi contemporanei. Alle 18.30, alla Pallavicini 22 Art Gallery, in viale Giorgio Pallavicini 22, sarà presentato 16 possibili usi del Mausoleo, il fumetto d’autore di Giuseppe Palumbo, vincitore del concorso MiC Fumetti nei Musei. L’autore racconterà il percorso creativo che ha portato alla realizzazione della storia ambientata nel Mausoleo di Teodorico; saranno inoltre esposti i bozzetti e gli studi preparatori e sarà possibile incontrare l’artista per il firmacopie. La mostra sarà visitabile dal 29 agosto al 10 settembre ed è curata da CARP Associazione di promozione sociale.

La serata si inserisce così in una più ampia settimana dedicata a Teodorico, nella quale la città propone un programma che attraversa spettacolo, musica, arti visive, ricerca, divulgazione e percorsi di visita. Una pluralità di linguaggi per rileggere, a 1500 anni dalla morte, una figura che ha profondamente segnato la storia di Ravenna e il suo patrimonio monumentale.

“Visioni di Eterno” è stato anticipato dalla mostra fotografica “Visioni di Eterno – Teodorico il Grande” allestita alla Via Zirardini Open-Air Gallery, visitabile gratuitamente fino all’8 settembre. Le immagini di NEO Project raccontano il progetto di video mapping e mostrano il Mausoleo trasformato in una superficie viva e pulsante di immagini in movimento.