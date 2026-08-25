Ravenna, lavori in via Carducci: strada chiusa dal 26 al 29 agosto
Quattro giorni di lavori e un tratto di via Carducci chiuso al traffico per consentire il ripristino della pavimentazione stradale. Il cantiere partirà mercoledì 26 agosto e dovrà essere concluso entro le 12.30 di sabato 29 agosto, con un intervento della Provincia dal valore complessivo di circa 40mila euro.
Per permettere l’esecuzione dei lavori, sarà vietato il transito e la sosta nel tratto di via Carducci compreso tra via di Roma e il civico 9, per una lunghezza complessiva di circa 100 metri.
Durante il periodo del cantiere, i veicoli autorizzati all’accesso in zona a traffico limitato, quelli diretti al garage Mariani e quelli autorizzati al transito in viale Pallavicino, provenienti da piazzale Farini, potranno utilizzare un percorso alternativo.
La viabilità consentita prevede il passaggio da viale Pallavicino, nella corsia normalmente riservata a bus e taxi, quindi via Alberoni, via di Roma e via Mariani. Lo stesso percorso potrà essere utilizzato anche dai medesimi veicoli autorizzati provenienti da viale Santi Baldini.