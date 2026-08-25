Ravenna, lavori in via Carducci: strada chiusa dal 26 al 29 agosto

Quattro giorni di lavori e un tratto di via Carducci chiuso al traffico per consentire il ripristino della pavimentazione stradale. Il cantiere partirà mercoledì 26 agosto e dovrà essere concluso entro le 12.30 di sabato 29 agosto, con un intervento della Provincia dal valore complessivo di circa 40mila euro.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, sarà vietato il transito e la sosta nel tratto di via Carducci compreso tra via di Roma e il civico 9, per una lunghezza complessiva di circa 100 metri.