Rocca Brancaleone. Il cinema diventa accessibile per tutti con l’app MovieReading: il 27 agosto la proiezione di “Gioia mia” con l’app MovieReading

Una scena dal film

Il cinema come spazio condiviso, senza barriere e con la possibilità per tutti di seguire la stessa storia sul grande schermo. È questo l’obiettivo della serata in programma giovedì 27 agosto alla Rocca Brancaleone Cinema di Ravenna, dove alle 21.15 sarà proiettato “Gioia mia”, nell’ambito della collaborazione tra Cinemaincentro e l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza di Bologna.

La proiezione sarà accessibile grazie a MovieReading, applicazione gratuita per smartphone e tablet che permette di sincronizzare in tempo reale con le immagini sullo schermo sottotitoli e audiodescrizioni. L’iniziativa si inserisce nel percorso avviato da Cinemaincentro per rendere il cinema accessibile a tutti e segue altri titoli proposti durante la stagione di Rocca Brancaleone Cinema con strumenti rivolti sia alle persone con disabilità visive sia agli utenti audiolesi.

La serata sarà anche un momento di confronto e sensibilizzazione sul tema dell’accessibilità culturale. Interverranno Luca Ciani, referente del Servizio di consulenza educativa dell’Istituto Cavazza, e Caterina Ceccoli, corsista dell’Istituto, che porteranno il proprio contributo sul valore dell’accessibilità e sull’importanza di rendere il cinema un’esperienza realmente aperta e condivisa.

“Gioia mia”, diretto da Margherita Spampinato, racconta una storia intima incentrata sul profondo legame tra una zia anziana e il nipote. Il film ha conquistato due David di Donatello, per la miglior regista esordiente e per la miglior attrice protagonista, Aurora Quattrocchi.

“La collaborazione con Cinemaincentro testimonia come l’accessibilità possa essere integrata nella progettazione degli eventi culturali e diventare parte integrante della qualità dell’esperienza proposta al pubblico – dichiara Elio De Leo, presidente dell’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza – Rendere accessibile una proiezione non significa offrire un servizio separato, ma permettere a persone diverse di trovarsi nello stesso luogo, vivere insieme la stessa storia e condividere le emozioni che il cinema sa generare. Siamo lieti di mettere le competenze del nostro Istituto a disposizione di una realtà attenta e sensibile come Cinemaincentro, con l’auspicio che questa collaborazione possa crescere e diventare un modello replicabile anche in altri contesti”.

“Siamo orgogliosi di collaborare con l’Istituto Cavazza per promuovere una cultura realmente accessibile – aggiunge Tiziano Gamberini di Cinemaincentro – L’impegno di Rocca Brancaleone Cinema sull’inclusività è continuo: grazie a tecnologie come MovieReading offriamo un’esperienza aperta a persone con disabilità visive e uditive per tutta la stagione. L’evento con l’Istituto Cavazza è una tappa cruciale per creare consapevolezza e trasformare la nostra arena in uno spazio sociale libero da barriere, dove il grande schermo appartiene all’intera comunità”.

Fondato a Bologna nel 1881, l’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza opera nei settori della formazione, dell’educazione, della riabilitazione e dell’autonomia delle persone cieche e ipovedenti. Attraverso servizi educativi, corsi di formazione e attività di sperimentazione tecnologica, collabora con enti pubblici, università e realtà culturali per promuovere l’inclusione e l’accessibilità di luoghi, tecnologie e contenuti.

Per la serata del 27 agosto l’apertura dell’arena è prevista alle 20.15, mentre l’inizio della proiezione è indicato alle 21 nelle informazioni utili dell’organizzazione.

Il programma e i biglietti sono disponibili sul sito di Cinemaincentro. L’app MovieReading può essere scaricata gratuitamente su dispositivi Android e iOS tramite il sito ufficiale MovieReading, selezionando la tag “Rocca Brancaleone Cinema” per individuare i film disponibili con audiodescrizioni e sottotitoli.