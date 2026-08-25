Romagna, torna il caldo: picco il 28 agosto con 34-35 gradi, poi il calo delle temperature

Una nuova fiammata di caldo è in arrivo sulla Romagna, ma sarà di breve durata. Dopo un progressivo aumento delle temperature tra mercoledì e giovedì, il picco dell’ondata di calore è atteso venerdì 28 agosto quando, le massime, potranno raggiungere i 34-35 gradi. Da sabato, invece, l’alta pressione inizierà ad attenuarsi, lasciando spazio a correnti occidentali più instabili e a un graduale ritorno a condizioni più dinamiche.

Secondo le indicazioni di Arpae, già da mercoledì 26 agosto le minime oscilleranno tra 20 e 22 gradi in pianura e lungo la costa. Le massime saliranno invece fino a circa 32-33 gradi nelle aree di pianura, mentre sulla costa si manterranno intorno ai 30 gradi. Giovedì e venerdì saranno caratterizzati da cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, con temperature in ulteriore aumento.

Il passaggio più interessante arriverà nel fine settimana. Sabato l’indebolimento dell’anticiclone favorirà l’ingresso di correnti occidentali debolmente instabili: aumenterà la nuvolosità e non sono esclusi isolati rovesci. Da domenica, invece, è previsto un ritorno a condizioni più soleggiate, accompagnato da temperature più contenute.

Il quadro si inserisce in un agosto caratterizzato da frequenti fasi di caldo intenso. Il tecnico meteorologo Roberto Nanni, nelle sue recenti analisi sull’estate emiliano-romagnola, ha sottolineato come il caldo non fosse destinato a chiudersi definitivamente dopo i primi break temporaleschi, parlando di un’estate ancora “rovente” ma anche più movimentata e dinamica.

Nanni ha inoltre evidenziato come proprio il contrasto tra le masse d’aria calda e umida presenti nei bassi strati e l’arrivo di aria più fresca in quota possa favorire l’instabilità e lo sviluppo di fenomeni temporaleschi. Una dinamica che potrebbe riproporsi anche nei prossimi cambiamenti di scenario sulla regione.