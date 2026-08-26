A Massa Lombarda evento benefico “Con voi 2026! – Festa dello sport”

Il 11 e 12 settembre lo Stadio Comunale “Dini e Salvalai” di Massa Lombarda ospiterà la nuova e quarta edizione del “Con voi 2026! – Festa dello sport”, promossa dall’associazione “I Ragazzi di Via Angiolina” aps.

Un appuntamento che unisce attività sportiva, gastronomia, musica e intrattenimento, guidato da un principio fondamentale: lo sport ed il gioco sono diritti universali che devono essere accessibili a tutti, senza alcuna distinzione.

L’OBIETTIVO BENEFICO: UN PARCO GIOCHI SENZA BARRIERE

L’intero ricavato della manifestazione sarà devoluto all’acquisto di installazioni ludiche inclusive per il Parco Comunale “Millepiedi” di Massa Lombarda(Ra).

Un gesto concreto e tangibile rivolto ai “ragazzi speciali” della comunità, per offrire loro la possibilità di vivere il parco ed il gioco insieme ai propri compagni

abbattendo ogni ostacolo all’integrazione e all’aggregazione sociale.

“Crediamo fermamente in uno sport senza barriere, dove ogni disciplina — dal calcio al volley, dal padel alla danza ed alla scherma — rappresenti uno spazio aperto in cui ognuno possa sentirsi protagonista”, spiegano gli

organizzatori. Non esistono sport per pochi: lo sport è tale solo quando è per tutti, nessuno escluso. In questa edizione, come in quelle precedenti e come in ogni nostra iniziativa, la beneficenza è il nostro fine e lo sport è il motore che muove ogni cosa.”

UN PROGRAMMA RICCO TRA SPORT, MUSICA E CONVIVIALITÀ

La manifestazione prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 11 settembre e proseguirà per tutta la giornata di sabato 12 settembre, offrendo un palinsesto denso di eventi e attrattive per tutte le età:

Venerdì 11 Settembre

Ore 18:00 Apertura manifestazione con stand gastronomico a cura di una nuova collaborazione con il Rione Cento di Lugo (Ra), pesca di beneficenza e stand sportivi promozionali.

Ore 19:00 Quadrangolare di calcio, allenamento congiunto di volley femminile, dimostrazione delle Unità Cinofile della Protezione Civile di Massa Lombarda e inizio della challenge “JPATA10”.

Ore 21:00 Concerto live della band “WELCOME FICO”.

Ore 22:30 Concerto live dei “LONG VIEW” (Green Day Tribute Band).

Sabato 12 Settembre

Ore 07:30 Apertura Plasmoteca AVIS Provinciale di Ravenna e bar per colazioni.

Ore 08:00 Accoglienza squadre di calcio e pesca di beneficenza.

Ore 09:00 Torneo di calcio maschile.

Ore 11:00 Apertura stand gastronomico.

Ore 14:00 1° Trofeo Maschile “Via Angiolina” di Padel, torneo di pallavolo Under 14 e Under 17 femminile, stand sportivi dimostrativi ed amichevoli di basket Under 14 e Under 17.

Ore 15:15 Torneo di calcio maschile e femminile.

Ore 18:00 Premiazioni sul campo di calcio, tennis, pallavolo e basket.

Ore 19:30 Premiazione 1° Trofeo Padel e finale con premiazione “JPATA10 Challenge”.

Dalle 20:30 Spettacolo di ballo della scuola “Danza&danza”; a seguire (dalle ore 22:00 circa) spettacolo di ballo latino a cura della scuola “Habanera social club”.

L’evento si svolgerà con il Patrocinio e contributo del Comune di Massa Lombarda, Il patrocinio della Provincia di Ravenna, dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Regione Emilia Romagna.

Un invito a tutta la cittadinanza