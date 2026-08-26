A Pisignano torna la Festa di Fine Estate: tre giorni di musica, gastronomia e solidarietà

Dal 28 al 30 agosto il Parco del centro sportivo “Le Roveri” di Pisignano Cannuzzo, a Cervia, ospiterà la Festa di Fine Estate, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana con il patrocinio del Comune di Cervia. La manifestazione propone tre giornate all’insegna di socialità, musica, gastronomia e solidarietà, con un’area dedicata ai bambini e un gonfiabile gratuito per tutta la durata della festa.

Si parte venerdì 28 agosto alle 19 con la tradizionale camminata ludico-motoria organizzata dalla Uisp di Cesena. Alle 20.30 spazio alla musica dal vivo con i The Calidac – Rock & Roll Live Band, in un concerto dedicato alla memoria di Francesca Pepoli. L’offerta libera della serata sarà destinata ad Admo Emilia-Romagna e a una borsa di studio.

Ogni sera, a partire dalle 19, sarà inoltre attivo lo stand gastronomico, con cappelletti al ragù, strozzapreti pasticciati, piadina, porchetta, salsiccia alla griglia e patatine fritte. Durante le serate saranno estratti anche premi tra i presenti.

Non mancheranno le iniziative dedicate alla solidarietà: sabato sarà presente un banchetto dell’AIL di Cervia “Stefano Pirini”, mentre tutte le sere sarà possibile conoscere le attività di Rosaterapia.