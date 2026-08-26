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A Pisignano torna la Festa di Fine Estate: tre giorni di musica, gastronomia e solidarietà
Dal 28 al 30 agosto il Parco del centro sportivo “Le Roveri” di Pisignano Cannuzzo, a Cervia, ospiterà la Festa di Fine Estate, organizzata dall’Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana con il patrocinio del Comune di Cervia.
La manifestazione propone tre giornate all’insegna di socialità, musica, gastronomia e solidarietà, con un’area dedicata ai bambini e un gonfiabile gratuito per tutta la durata della festa.
Si parte venerdì 28 agosto alle 19 con la tradizionale camminata ludico-motoria organizzata dalla Uisp di Cesena. Alle 20.30 spazio alla musica dal vivo con i The Calidac – Rock & Roll Live Band, in un concerto dedicato alla memoria di Francesca Pepoli. L’offerta libera della serata sarà destinata ad Admo Emilia-Romagna e a una borsa di studio.
Sabato 29 agosto, alle 20.30, saliranno sul palco I Barboni di Lusso, mentre domenica 30 agosto sarà la volta degli Energia Alternativa, con un repertorio dedicato alla musica italiana. La serata si concluderà intorno alle 22.30 con l’estrazione della sottoscrizione a premi.
Ogni sera, a partire dalle 19, sarà inoltre attivo lo stand gastronomico, con cappelletti al ragù, strozzapreti pasticciati, piadina, porchetta, salsiccia alla griglia e patatine fritte. Durante le serate saranno estratti anche premi tra i presenti.
Non mancheranno le iniziative dedicate alla solidarietà: sabato sarà presente un banchetto dell’AIL di Cervia “Stefano Pirini”, mentre tutte le sere sarà possibile conoscere le attività di Rosaterapia.
“Vogliamo continuare a dare opportunità ai cittadini, promuovendo iniziative di sensibilizzazione e aggregazione per le famiglie del territorio”, spiegano gli organizzatori, che quest’anno celebrano anche il 15° anniversario dell’associazione.