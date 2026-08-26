Ausl Romagna, precari ridotti di due terzi dal 2019. Uil Fp: “Ora la sfida è garantire organici adeguati”

Il precariato nell’Ausl Romagna si è ridotto di circa due terzi dal 2019 a oggi, passando dai 1.296 contratti a tempo determinato di sette anni fa ai 421 registrati a metà 2026. Un risultato che la Uil Funzione Pubblica accoglie positivamente e riconduce anche al percorso di mobilitazioni e rivendicazioni portato avanti dal sindacato. Ma la partita, secondo la Uil Fp, non può considerarsi chiusa: restano da affrontare le criticità relative alla consistenza degli organici, ai carichi di lavoro e all’organizzazione di reparti e servizi.

A fotografare l’andamento è una recente comunicazione della Direzione dell’Azienda Usl della Romagna. Nel 2019 i contratti a tempo determinato erano 1.296, alla fine del 2025 erano scesi a 443 e a metà del 2026 risultavano 421. Parallelamente sono cresciute le stabilizzazioni, che nel solo 2025 sono state oltre 450 tra comparto e dirigenza.

Per la Uil Fp, questo percorso «non è il frutto del caso», ma anche del lavoro sindacale portato avanti negli ultimi anni a livello nazionale, regionale e locale. «Le mobilitazioni e le continue sollecitazioni messe in campo in questi anni dimostrano chiaramente che rivendicare maggiore attenzione sulla qualità del lavoro non solo è importante, ma è indispensabile per ottenere risposte concrete e tutele stabili per i lavoratori», sottolinea il sindacato.

Nuove stabilizzazioni entro ottobre

Il percorso dovrebbe proseguire nei prossimi mesi. L’Ausl Romagna ha infatti confermato l’avvio di nuovi bandi di stabilizzazione entro ottobre 2026, un impegno accolto favorevolmente dalla Uil Fp, pur nella consapevolezza dei vincoli normativi legati alla riserva prevista per i concorsi pubblici esterni e al turn-over.

Su questo fronte il sindacato assicura che continuerà a seguire da vicino le procedure: «La Uil Fp vigilerà affinché tutte le opportunità di stabilizzazione consentite dalla legge vengano saturate fino all’ultimo posto disponibile».

La forte riduzione del precariato, tuttavia, rappresenta soltanto una parte della questione. «Se da un lato il trend sulla stabilizzazione del personale precario segna un traguardo positivo», la Uil Fp richiama l’attenzione sulla situazione quotidiana nei reparti e nei servizi, dove il tema della composizione degli organici presenta ancora, secondo il sindacato, «marcate ed evidenti criticità che non possono essere ignorate».

“Il superamento del precariato è fondamentale, ma non esaustivo”

Il problema riguarda sia la quantità del personale disponibile sia l’organizzazione del lavoro. La complessità dei diversi settori assistenziali, della rete territoriale e dei presidi ospedalieri rende necessaria, secondo la Uil Fp, una revisione sia organizzativa sia numerica degli organici.

«Il superamento del precariato è una precondizione fondamentale, ma non esaustiva», sottolinea il sindacato, indicando le questioni che restano sul tavolo: «Occorre garantire carichi di lavoro sostenibili, la copertura reale dei turni, il rispetto dei riposi e una risposta efficiente alla crescente domanda di salute dei cittadini».

La stabilizzazione dei lavoratori che per anni hanno operato con contratti a termine rappresenta quindi un passaggio essenziale, ma deve procedere insieme a una valutazione delle effettive necessità dei singoli servizi. Il punto, per la Uil Fp, è evitare che il miglioramento sul fronte della precarietà nasconda situazioni nelle quali il numero complessivo degli operatori rimane insufficiente rispetto alle attività da garantire.

Uil Fp: “Le assunzioni vadano oltre il turn-over”

L’attenzione si sposta così sulla programmazione futura e, in particolare, sul Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP). È su questo terreno che, secondo il sindacato, dovrà essere misurata la capacità dell’Ausl Romagna di intervenire sulle carenze ancora presenti.

La Uil Fp annuncia che continuerà «a mantenere alta l’attenzione e a promuovere ogni iniziativa utile» affinché il piano delle assunzioni e la programmazione del fabbisogno vadano oltre la semplice sostituzione del turn-over.

La richiesta è che la pianificazione del personale tenga conto delle «reali sofferenze organiche che ancora mettono in difficoltà diversi servizi fondamentali della nostra Sanità romagnola».