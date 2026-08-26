Brisighella in Bianco, 19 cantine raccontano il territorio tra Albana, pietra e argilla

Torna sabato 29 agosto “Brisighella in Bianco – Pietra e Argilla, l’impronta della denominazione”, quarta edizione della manifestazione organizzata dall’associazione Brisighella, Anima dei Tre Colli. L’appuntamento è al Convento Emiliani di Fognano, con una giornata dedicata ai vini del territorio e in particolare alle diverse espressioni dell’Albana DOCG, insieme a Romagna DOC e Ravenna IGT.

Il programma inizierà alle 10.30 con un incontro riservato a giornalisti, scrittori e divulgatori. Federica Randazzo, vice curatrice della Guida Slow Wine, guiderà “L’Albana DOCG declinata a Brisighella e altre denominazioni – Lo stile Brix”, con la degustazione dell’annata 2024.

Alle 15 sarà invece registrata, in un appuntamento aperto al pubblico, una puntata di “Miles”, il podcast di Intravino, condotto da Alessandro Morichetti, Jacopo Cossater, Andrea Gori e Jacopo Manni.

Alle 17 spazio alla masterclass di Giuseppe Carrus, redattore della guida Vini d’Italia del Gambero Rosso, docente e conduttore televisivo, dal titolo “2 territori, 2 identità: l’Albana di Brisighella incontra il Collio Bianco da uve autoctone”. Al centro, il confronto fra le produzioni dei due territori e le differenti interpretazioni dei vitigni autoctoni.

La giornata culminerà dalle 19 alle 22 con il Walk Around Tasting, durante il quale il pubblico potrà incontrare i produttori e degustare i vini delle 19 cantine che oggi fanno parte di Brisighella, Anima dei Tre Colli: Baccagnano, Bulzaga, Casadio, Fondo San Giuseppe, Gallegati, La Collina, Podere La Berta, Poggio della Dogana, Rontana, Tenuta Bacàna, Tenuta Uccellina, Tenute Tozzi, Terra di Brisighella, Terrabusi, Vespignano, Vigne dei Boschi, Vigne di San Lorenzo, Villa Liverzano e Zinzani.

L’associazione è nata nel 2023 con l’obiettivo di valorizzare l’identità vitivinicola dell’areale brisighellese e riunisce oggi 19 aziende del territorio compreso nella MGA del Sangiovese di Brisighella, che interessa l’intero comune e parte delle zone vitate di Faenza e Casola Valsenio.