Cervia premia i suoi turisti più fedeli: tra gli “Amici” anche Vince Tempera e la moglie Rosa Passarella

Vincenzo “Vince” Tempera è uno dei nomi più conosciuti della musica italiana: tastierista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, è autore di colonne sonore e celebri sigle televisive. Storico pianista e arrangiatore di Francesco Guccini, nel corso della carriera ha lavorato con artisti come Lucio Battisti, Loredana Bertè, Claudio Baglioni, Johnny Hallyday, Antonello Venditti e Alan Sorrenti ed è stato più volte direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. Tra gli artisti alla cui scoperta ha contribuito figurano inoltre Fabio Concato, Zucchero, Biagio Antonacci, Fiorello, Gianluca Grignani e Francesco Gabbani.