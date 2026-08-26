Cervia premia i suoi turisti più fedeli: tra gli “Amici” anche Vince Tempera e la moglie Rosa Passarella
Sessant’anni di vacanze a Cervia per un affezionato turista tedesco e oltre mezzo secolo di estati a Milano Marittima per il maestro Vince Tempera e la moglie Rosa Passarella. Sono i tre nuovi “Amici di Cervia”, premiati questa mattina, 26 agosto, nella sala del Consiglio comunale dal sindaco Mirko Boschetti.
Il riconoscimento è stato assegnato a Jürgen Werner Hofmann, che sceglie Cervia come meta delle proprie vacanze ininterrottamente da 60 anni, e a due ospiti d’eccezione, Vince Tempera e Rosa Passarella, legati a Milano Marittima da ben 53 anni di villeggiatura.
Per Tempera la premiazione è stata anche l’occasione per riannodare i fili di un rapporto con la località che risale ancora più indietro nel tempo. Durante la cerimonia il musicista ha infatti ricordato l’estate del 1966, quando, agli inizi della propria carriera, trascorse un periodo a Milano Marittima suonando il pianoforte per gli ospiti dell’Hotel Bellevue, allora di proprietà di Silvano Collina.
Vincenzo “Vince” Tempera è uno dei nomi più conosciuti della musica italiana: tastierista, compositore, arrangiatore e direttore d’orchestra, è autore di colonne sonore e celebri sigle televisive. Storico pianista e arrangiatore di Francesco Guccini, nel corso della carriera ha lavorato con artisti come Lucio Battisti, Loredana Bertè, Claudio Baglioni, Johnny Hallyday, Antonello Venditti e Alan Sorrenti ed è stato più volte direttore d’orchestra al Festival di Sanremo. Tra gli artisti alla cui scoperta ha contribuito figurano inoltre Fabio Concato, Zucchero, Biagio Antonacci, Fiorello, Gianluca Grignani e Francesco Gabbani.
Con la cerimonia di oggi prosegue la tradizione degli “Amici di Cervia”, il riconoscimento con cui l’Amministrazione comunale rende omaggio ai turisti che hanno scelto la località per almeno dieci anni consecutivi, mantenendo nel tempo un rapporto di fedeltà e affetto con Cervia e il suo territorio.
Ai premiati viene consegnato un attestato che conferisce ufficialmente il titolo di “Amico di Cervia”, accompagnato da alcuni omaggi legati alla città, tra cui il Sale di Cervia, donato come augurio di fortuna e prosperità.