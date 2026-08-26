Cervia raccontata attraverso un romanzo: il 6 settembre “Io non abito al mare” al Bagno Ulisse

Una Cervia raccontata attraverso i suoi luoghi, le sue atmosfere estive e i ricordi che vi sono legati. È quella che emerge dalle pagine di Io non abito al mare, romanzo di Francesca Anastasi, che sarà presentato nuovamente a Cervia domenica 6 settembre alle ore 18.00 presso il Bagno Ulisse 195-196, sul Lungomare Grazia Deledda, in collaborazione con Ubik Cervia.

Il libro è già stato protagonista di una prima presentazione cervese lo scorso 1° agosto presso la libreria, dove l’autrice ha incontrato il pubblico e raccontato la genesi del romanzo e il rapporto tra la storia e la città.

Cervia occupa infatti un posto centrale in Io non abito al mare. La città non rappresenta semplicemente lo sfondo della vicenda, ma diventa una presenza che accompagna i protagonisti attraverso i loro ricordi, le relazioni e i momenti di cambiamento. Il romanzo restituisce così una Cervia vissuta e raccontata attraverso la narrativa contemporanea, dai suoi luoghi più riconoscibili alle atmosfere del mare e dell’estate che divengono specchio emotivo dell’interiorità dei personaggi.

Accanto al rapporto con il territorio, il romanzo affronta anche il mondo della scuola e dell’educazione. La protagonista è infatti un’educatrice che lavora con ragazzi problematici e che, attraverso il proprio lavoro, si confronta con le fragilità dell’adolescenza, con la difficoltà di costruire relazioni e con il valore dell’ascolto e dell’educazione.

Un tema particolarmente vicino all’autrice, che nella vita è docente nella scuola secondaria di primo grado.

La nuova presentazione del 6 settembre rappresenta quindi un’occasione per tornare a raccontare il romanzo proprio nel luogo che ne costituisce una delle principali fonti di ispirazione. Una scelta non casuale anche per la sede dell’evento: il Bagno Ulisse, direttamente sul Lungomare Grazia Deledda, porta la storia nuovamente a contatto con quel mare che attraversa il romanzo fin dal titolo.

L’incontro sarà un’occasione per conoscere l’autrice e il suo libro, ma anche per parlare di Cervia come luogo letterario, di memoria, di adolescenza e di educazione.

L’APPUNTAMENTO

Francesca Anastasi – Io non abito al mare

Domenica 6 settembre 2026, ore 18

Bagno Ulisse

Lungomare Grazia Deledda 195-196, Cervia

In collaborazione con Ubik Cervia