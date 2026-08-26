D14 diramazione per Ravenna: chiuso per una notte il tratto Lugo-allacciamento A14 Bologna-Taranto

Sulla D14 Diramazione per Ravenna, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di giovedì 27 alle 5:00 di venerdì 28 agosto, sarà chiuso il tratto compreso tra Lugo e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso la A14.

Di conseguenza, sarà chiusa l’entrata verso la A14 degli svincoli di Lugo e di Cotignola, mentre l’uscita di Cotignola non sarà raggiungibile per chi proviene da Ravenna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Lugo, percorrere la viabilità ordinaria: SP95 via Madonna di Genova, SP7 via Pana, SP72 via San Silvestro ed entrare in A14 alla stazione di Faenza.