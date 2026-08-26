Edera Boxing Gym Ravenna, riparte la stagione: sei pugili già qualificati ai Campionati Italiani

Ripartirà lunedì 31 agosto la nuova stagione dell’Edera Boxing Gym Ravenna, che riaprirà le porte della palestra con corsi di pugilato rivolti a bambini, ragazzi e adulti, dagli amatori a chi invece vuole intraprendere un percorso agonistico.

La società ravennate arriva al nuovo anno sportivo dopo una fase di crescita che l’ha portata a essere, per numero di iscritti, la realtà pugilistica con più tesserati a Ravenna. L’attività sarà organizzata su diversi livelli e fasce d’età, con corsi pensati sia per chi si avvicina alla boxe per la prima volta sia per gli atleti che già praticano questo sport, affiancando alla preparazione tecnica un percorso improntato, soprattutto per i più giovani, a disciplina, impegno e rispetto.

Un ruolo centrale continuerà ad averlo il settore agonistico, che si prepara già a uno degli appuntamenti più importanti della stagione. Il 17 e 18 ottobre saranno infatti sei i pugili dell’Edera Boxing Gym Ravenna impegnati ai Campionati Italiani, dopo avere conquistato la qualificazione attraverso il percorso regionale.