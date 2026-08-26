Faenza, maltrattamenti e lesioni alla ex compagna: 52enne in carcere

Era già destinatario di una misura che gli vietava di avvicinarsi alla ex compagna, ma nei suoi confronti è stata ora eseguita un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. È un 52enne italiano, indagato per maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della donna.

Nella mattinata di ieri, il personale della Polizia di Stato in servizio al Commissariato di P.S. di Faenza ha dato esecuzione all’ordinanza emessa dal G.I.P. su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna.

L’uomo, gravato da precedenti di polizia, era già stato condannato alcuni anni fa per maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Proprio in questi giorni era stato inoltre sottoposto alla Sorveglianza speciale provvisoria d’urgenza, una misura di prevenzione prevista dal Codice antimafia e disposta dal Tribunale di Bologna su proposta del Questore di Ravenna, che gli imponeva di non avvicinarsi alla ex compagna e ai luoghi da lei abitualmente frequentati.

La misura era stata disposta ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del D.lgs. 159/2011, il cosiddetto Codice antimafia. La Sorveglianza speciale provvisoria d’urgenza può essere adottata in presenza di una situazione che richieda un intervento immediato e si distingue dalla misura cautelare penale perché è una misura di prevenzione, legata alla valutazione della pericolosità della persona.

Successivamente, nell’ambito delle indagini sui nuovi fatti contestati, il G.I.P., su richiesta della Procura della Repubblica di Ravenna, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di maltrattamenti e lesioni personali aggravate nei confronti della ex compagna.