Il Comune prepara il piano per i 200 pavoni di Punta Marina: trasferimenti dal prossimo inverno

Il Comune di Ravenna sta lavorando a un piano per ridurre la presenza dei pavoni nel centro abitato di Punta Marina Terme, dove la colonia ha raggiunto ormai una consistenza stimata in circa 200 esemplari. Tra le soluzioni individuate ci sono il trasferimento di una parte degli animali presso privati disponibili ad accoglierli, l’inanellamento di quelli che rimarranno e, in prospettiva, l’utilizzo del nuovo bosco in corso di realizzazione a monte della località.

A illustrare le azioni previste è stata Francesca Impellizzeri, assessora del Comune di Ravenna con delega agli Animali, nella risposta scritta a un’interrogazione del consigliere Alvaro Ancisi (LpRa) dedicata alla situazione di Punta Marina. Nei mesi scorsi diverse persone avevano manifestato la disponibilità ad accogliere alcuni pavoni e l’Amministrazione le ha ora ricontattate per verificare concretamente la possibilità di procedere con le adozioni.

I primi trasferimenti dovrebbero avvenire durante l’inverno e coinvolgere una parte consistente della colonia. «Nei mesi invernali – ha spiegato l’assessora – procederemo alla delocalizzazione di un numero importante di pavoni grazie alla collaborazione dell’associazione animalista ‘Meta’ con la quale stiamo definendo attività, tempi e risorse a disposizione».

Parallelamente, l’Amministrazione intende inanellare i pavoni destinati a rimanere a Punta Marina, così da poter identificare in maniera univoca i singoli esemplari e disporre di uno strumento utile per seguire nel tempo la consistenza della colonia.

Nel piano entra anche il nuovo bosco che sta sorgendo a monte di Punta Marina, realizzato nell’ambito delle opere di compensazione previste per il rigassificatore offshore. L’area viene considerata dal Comune come una possibile soluzione per favorire una maggiore presenza degli animali al di fuori del centro abitato e contribuire così a ridurne la concentrazione nelle zone residenziali.