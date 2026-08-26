Il Solarolo riparte da Guido Montanari: presentata la squadra per il campionato di Promozione

L’AC Solarolo si prepara ad affrontare la stagione 2026/2027 nel campionato di Promozione. La nuova squadra biancorossa è stata presentata nella serata di ieri, martedì 25 agosto, al Bar Ristorante 5.0 – Piscina di Solarolo, dando ufficialmente il via alla nuova avventura sportiva.

Il Solarolo sarà impegnato nel Girone D di Promozione, in un campionato che complessivamente vedrà ai nastri di partenza 64 formazioni, suddivise in quattro raggruppamenti da 16 squadre.

Al suo fianco ci sarà Stefano Minardi nel ruolo di direttore sportivo. Per Minardi si tratta di un ritorno nella società del proprio paese. Confermato invece Marco Visani come preparatore dei portieri, mentre la preparazione atletica è stata affidata a Diego Franceschini, ex giocatore del Solarolo.

La presentazione è stata l’occasione per riunire giocatori, staff e società e dare simbolicamente il via alla stagione, che il club si prepara ad affrontare con l’obiettivo di ben figurare nel nuovo campionato di Promozione.