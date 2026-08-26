In bicicletta fino all’Isola degli Spinaroni: FIAB Ravenna riparte con una pedalata nei luoghi della Resistenza

Dopo la pausa estiva, FIAB Ravenna riprende il calendario delle escursioni in bicicletta con una pedalata dedicata alla scoperta dell’Isola degli Spinaroni, luogo strettamente legato alla storia della Resistenza ravennate.

L’iniziativa unirà l’attività all’aria aperta alla conoscenza del patrimonio storico e ambientale del territorio, accompagnando i partecipanti attraverso la valle fino all’isola, dove è prevista una visita guidata.

Tra settembre e dicembre del 1944, l’Isola degli Spinaroni ospitò infatti il “Terzo Lori”, VI Distaccamento della 28ª Brigata Garibaldi “Mario Gordini”, guidato dal comandante partigiano Arrigo Boldrini, “Bulow”. La particolare posizione dell’isola, immersa nell’ambiente vallivo ravennate, ne fece un rifugio e una base operativa per i partigiani.

La visita permetterà di ripercorrere le vicende di quei mesi e di conoscere il ruolo avuto anche dai luoghi più isolati delle valli nella storia della Resistenza. La bicicletta diventerà così lo strumento per avvicinarsi a un pezzo della memoria ravennate, attraversando allo stesso tempo uno degli ambienti naturali caratteristici del territorio.

Con questa uscita FIAB Ravenna inaugura la nuova fase delle proprie attività escursionistiche dopo la pausa estiva, rivolgendosi sia ai soci sia agli appassionati di bicicletta. Il percorso non è particolarmente lungo ed è pensato anche per chi, oltre alla pedalata, vuole approfondire la conoscenza della storia e dell’ambiente che circondano Ravenna.

L’escursione si propone quindi non soltanto come un momento di svago e socialità, ma anche come un’occasione di conoscenza e memoria, nel segno della mobilità sostenibile.

Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione entro venerdì 28 agosto. I posti disponibili sulle imbarcazioni sono limitati e le prenotazioni saranno accettate in ordine di arrivo fino a esaurimento.