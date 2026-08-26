Incontro con Renato Lombardi sul tema: “Come eravamo – i primi alberghi di Milano Marittima e di Cervia”

Giovedì 27 agosto, alle ore 21,30, nella sede della Fondazione Rosa in viale Matteotti 44, a Milano Marittima, alle ore 21,30, nuovo “incontro con gli autori” del “Salotto culturale”.

È in programma una serata con Renato Lombardi, già dirigente comunale e storico di Cervia, che parlerà sul tema: “Come eravamo – i primi alberghi di Milano Marittima e di Cervia”, con videoproiezione di suggestive immagini d’epoca. Ingresso libero e gratuito.

Cartoline d’epoca dell’Albergo Mare e Pineta di Milano Marittima e del Grand Hotel di Cervia

Il tema trattato è quello di come è nata l’ospitalità alberghiera a Cervia e a Milano Marittima. È un’esperienza che è nata sul finire dell’Ottocento a Cervia, dapprima in forma pionieristica, quando comincia un processo storico che avvia la trasformazione dell’antica “città del sale”, dello storico borgo di pescatori, in una moderna città turistica. La prima esperienza importante è quella dell’Albergo Ristorante Allegri, ubicato in pieno Centro storico, legato all’intuizione di un pioniere del turismo come Carlo Allegri. Nella locandina di presentazione dell’esercizio si fa leva sull’affiliazione al Touring Club, su una “cucina ottima e cantina migliore”. I temi dell’ospitalità, dell’accoglienza, della professionalità degli operatori e delle caratteristiche di un’offerta turistica in relazione ad una domanda di turismo che cambia. sono temi che ricorrono nel tempo e si ripropongono anche nel dibattito dell’oggi sul turismo. Nei anni del Primo Novecento fino alla Seconda Guerra Mondiale, la realtà alberghiera è ancora un fenomeno limitato ed è preponderante un concetto di “villeggiatura” basato in larga misura sul soggiorno in ville, che hanno il loro riferimento principale nella convenzione del 14 agosto 1912 tra il Comune di Cervia e la “Società Milano Marittima per lo Sviluppo della Spiaggia di Cervia”. Nasce la “Città Giardino” di Milano Marittima, con il grande artista milanese Giuseppe Palanti (1881-1946) protagonista di questa storia. Di rilievo sono le esperienze di due grandi alberghi: Il Mare e Pineta di Milano Marittima e il Grand Hotel di Cervia. Del Mare e Pineta ricorre nel 2026 il Centenario della nascita. Merita di essere ricordato un personaggio mitico del nostro turismo come Ettore Sovera (1898 -1971), proprietario e gestore del Mare e Pineta, che ha dato un contributo importante alla storia del nostro turismo. Il Grand Hotel è del 1931. Anche questo albergo segna profondamente la storia del turismo cervese. Un doveroso riferimento va a ”Villa Igea”, la struttura ricettiva del 1909, che ospitò per alcuni anni, dal 1920 al 1927, Grazia Deledda, Premio Nobel per la Letteratura per il 1926, assegnato a Stoccolma il 10 dicembre 1927. Nello stesso mese di dicembre le venne assegnatala cittadinanza onoraria di Cervia, festeggiata con un grande evento del luglio 1928. Anche in questo caso siamo in presenza dell’avvio del Centenario della rievocazione del Premio Nobel.

In una “GUIDA PRATICA AI LUOGHI DI SOGGIORNO E DI CURA D’ITALIA” del Touring Club del 1933, venivano citate tra le strutture alberghiere di Milano Marittima: l’Hotel Mare e Pineta e le pensioni Al Bosco, Pineta e Quisisana. Tra quelle di Cervia venivano menzionate: il Grand Hotel, l’Albergo Allegri e l’Albergo Nettuno e le Pensioni Rosa, Aurora, Al Lido, Cervetta, Al Commercio, Pescheria e Al Ponte. Rivivrammo fnella serata di giovedì 27 agosto frammenti di storia del nostro turismo, tessere di un mosaico che con gli anni si arricchirirà e diventerà un patrimonio di strutture ricettive legate alla capacità di iniziativa e di vari operatori che hanno affinato sul campo la propria esperienza di gestione e di ospitalità. e arricchito l’offerta turistica cervese. Nell’immediato Secondo dopoguerra, nel 1949, erano 23 le strutture alberghiere del territorio cervese. Nel giro di alcuni decenni è notevolmente cresciuto il numero degli alberghi e di pensioni di Cervia. Nel frattempo, sotto il profilo normativo, all’inizio degli anni Ottanta, con la Legge regionale 42/1981. la classificazione alberghiena è stata modificata con la ripartizione delle strutture da 1 a 5 stelle, superando la ripartizione precedente in alberghi e pensioni. Il totale degli esercizi è cresciuto toccando il numero di 271 nel 1960, di 509 nel 1970, con un massimo di 519 esercizi nel 1972, e poi di 482 nel 1980 e via via con un calo progressivo fino ai 371 di oggi.