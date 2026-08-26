La pace vista dai giovani: a Cervia fotografie in concorso per “Voci per la Pace”. Ultimi giorni per partecipare

C’è tempo fino a domenica 30 agosto per partecipare a “Capture the Feeling”, il concorso fotografico rivolto ai giovani tra i 18 e i 30 anni e dedicato al tema della pace. L’iniziativa apre il percorso di “Voci per la Pace”, il festival promosso dal Comune di Cervia che tornerà dal 4 al 23 ottobre 2026 con la sua seconda edizione.

Il festival propone una serie di appuntamenti pensati per coinvolgere la comunità e promuovere i valori della pace, della solidarietà, della fratellanza e dell’inclusione. Il concorso fotografico rappresenta la prima delle iniziative programmate e punta in particolare a stimolare nei più giovani una riflessione personale e creativa sul significato della pace.

“Capture the Feeling” è promosso dalla Biblioteca comunale “Maria Goia”, dallo Spazio Culturale Scambiamenti, da SeiDonna e dall’Informagiovani ed è aperto a giovani residenti a Cervia, turisti e appassionati di fotografia di età compresa tra 18 e 30 anni.

Per partecipare è necessario presentare entro il 30 agosto una fotografia realizzata nel territorio del Comune di Cervia, attraverso la quale raccontare la propria interpretazione del tema della pace.

Le immagini dovranno rispettare i requisiti previsti dal regolamento. Attraverso lo stesso modulo online sarà possibile effettuare la registrazione e caricare lo scatto con il quale si intende partecipare. Il collegamento è disponibile anche nelle biografie dei canali social dei servizi che promuovono il concorso e attraverso l’apposito QR Code.

Terminata la raccolta delle fotografie, si aprirà una fase di votazione pubblica. Gli scatti che otterranno il maggior numero di preferenze passeranno quindi alla valutazione di una giuria tecnica presieduta da Francesco Malavolta, fotoreporter impegnato da oltre vent’anni nella documentazione delle crisi migratorie in diverse aree del mondo.

Malavolta sarà anche uno degli ospiti della seconda edizione di “Voci per la Pace”. Le fotografie selezionate attraverso il concorso saranno esposte durante l’autunno in diversi luoghi di Cervia, entrando così a far parte degli appuntamenti del festival. Sarà lo stesso Francesco Malavolta a premiare la fotografia vincitrice in occasione dell’inaugurazione della sua mostra personale, prevista a Cervia durante “Voci per la Pace 2026”.