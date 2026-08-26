Linea 1 gratuita, Spadoni (LpRa): “Bene la sperimentazione, ma nel centro storico servono bus più piccoli”

«Prendo spunto dalla notizia riguardante la gratuità dell’autobus urbano della linea 1 per fare un ragionamento più articolato sugli autobus che attraversano ogni giorno la città – dichiara il consigliere -. L’autobus gratuito che decollerà il 5 settembre segue la precedente sperimentazione realizzata con il bus di linea 80 il quale, come si ricorderà, collegava i parcheggi scambiatori di via Bussato e De Andrè. Il monitoraggio dei flussi passeggeri realizzato da Start Romagna riguardanti la citata tratta 80 pare sia stato positivo tant’è che l’Amministrazione comunale ripropone, migliorandolo, un analogo provvedimento».

Il consigliere sposta poi l’attenzione sulla tipologia degli autobus che ogni giorno percorrono il centro storico e, in particolare, sulle possibili conseguenze per le strade interessate dai recenti interventi di manutenzione. «A margine, poi, dell’argomento vi è a mio modo di vedere un’altra questione riguardante la flotta degli autobus in transito nel centro storico. Da pochi mesi è iniziato un piano di sistemazione della pavimentazione delle vie Mariani, Gordini e Gardini. Un lavoro di 400 mila euro che prevede il recupero e la posa della pavimentazione esistente preceduto dal consolidamento dello strato di fondazione stradale. Un riutilizzo degli elementi lapidei per ripristinare la planarità e la sicurezza dell’asse viario».