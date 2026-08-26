Linea 1 gratuita, Spadoni (LpRa): “Bene la sperimentazione, ma nel centro storico servono bus più piccoli”
Gianfranco Spadoni, consigliere comunale di Lista per Ravenna, valuta positivamente la scelta di rendere gratuito il servizio della Linea 1, ma chiede all’Amministrazione di ripensare anche le caratteristiche dei mezzi che attraversano il centro storico, puntando su minibus di dimensioni ridotte e a basso impatto ambientale.
«Prendo spunto dalla notizia riguardante la gratuità dell’autobus urbano della linea 1 per fare un ragionamento più articolato sugli autobus che attraversano ogni giorno la città – dichiara il consigliere -. L’autobus gratuito che decollerà il 5 settembre segue la precedente sperimentazione realizzata con il bus di linea 80 il quale, come si ricorderà, collegava i parcheggi scambiatori di via Bussato e De Andrè. Il monitoraggio dei flussi passeggeri realizzato da Start Romagna riguardanti la citata tratta 80 pare sia stato positivo tant’è che l’Amministrazione comunale ripropone, migliorandolo, un analogo provvedimento».
«In ogni modo ritengo che ogni azione finalizzata a portare persone in centro promovendo questo tipo di mobilità ed evitando il problema del parcheggio dell’auto oltre a limitare il consumo di carburante, possa meritare la giusta considerazione ed apprezzamento» aggiunge Spadoni.
Il consigliere sposta poi l’attenzione sulla tipologia degli autobus che ogni giorno percorrono il centro storico e, in particolare, sulle possibili conseguenze per le strade interessate dai recenti interventi di manutenzione. «A margine, poi, dell’argomento vi è a mio modo di vedere un’altra questione riguardante la flotta degli autobus in transito nel centro storico. Da pochi mesi è iniziato un piano di sistemazione della pavimentazione delle vie Mariani, Gordini e Gardini. Un lavoro di 400 mila euro che prevede il recupero e la posa della pavimentazione esistente preceduto dal consolidamento dello strato di fondazione stradale. Un riutilizzo degli elementi lapidei per ripristinare la planarità e la sicurezza dell’asse viario».
Proprio l’investimento effettuato sulle pavimentazioni porta Spadoni a chiedere una riflessione sul passaggio dei mezzi di grandi dimensioni. «Un lavoro assolutamente necessario che tuttavia potrebbe avere una durata molto limitata se si pensa ai numerosi mezzi pesanti che passano giornalmente su queste strade. Gli autobus di grandi dimensioni, infatti, provocano forti pressioni che causano la frantumazione delle pietre oltre a creare possibili cedimenti del sottofondo stradale e forti vibrazioni che generano micro urti accelerando il dissesto».
Da qui la proposta di utilizzare mezzi più piccoli nel cuore della città: «Per queste ragioni occorre puntare su investimenti di minibus a basso impatto ambientale e sicuramente più agevoli specie per le vie del centro città». Spadoni conclude quindi tornando alla sperimentazione della gratuità: «Tornando alle considerazioni inziali, ben venga, dunque, il rinnovo della sperimentazione gratuita, tuttavia si pensi anche ad un trasporto pubblico orientato ad utilizzare bus navetta certamente più funzionali e adatti ad un centro storico come il nostro».