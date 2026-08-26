Lotta libera femminile: la faentina Enrica Rinaldi vince il bronzo ai Giochi del Mediterraneo nella categoria 76 kg

Nella finale per la medaglia di bronzo, Enrica ha disputato un incontro di grande autorità, imponendosi con un netto 7-0 sull’atleta francese e conquistando così il terzo gradino del podio.

Un risultato importante per la lotta libera femminile italiana, per la FIJLKAM e anche per tutto il territorio ravennate e faentino, che ha visto Enrica crescere e costruire il proprio percorso sportivo fino ad arrivare a vestire i colori del Centro Sportivo Carabinieri e della Nazionale italiana.