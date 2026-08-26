Lotta libera femminile: la faentina Enrica Rinaldi vince il bronzo ai Giochi del Mediterraneo nella categoria 76 kg
Grande risultato per Enrica Rinaldi che conquista la medaglia di bronzo ai Giochi del Mediterraneo nella categoria 76 kg, regalando un prestigioso podio alla lotta libera femminile italiana.
L’atleta romagnola, oggi in forza al Centro Sportivo Carabinieri di Roma, è cresciuta sportivamente a Faenza nel Club Atletico Faenza Sezione Lotta, storica realtà della lotta olimpica italiana.
Nella finale per la medaglia di bronzo, Enrica ha disputato un incontro di grande autorità, imponendosi con un netto 7-0 sull’atleta francese e conquistando così il terzo gradino del podio.
Un risultato importante per la lotta libera femminile italiana, per la FIJLKAM e anche per tutto il territorio ravennate e faentino, che ha visto Enrica crescere e costruire il proprio percorso sportivo fino ad arrivare a vestire i colori del Centro Sportivo Carabinieri e della Nazionale italiana.
Una medaglia internazionale che premia il lavoro, il talento e la determinazione di Enrica Rinaldi e che porta ancora una volta la lotta italiana e la nostra terra sul podio.