Melandri (Confesercenti Ravenna) promuove i correttivi al piano sosta: “Continuiamo il monitoraggio per verificare eventuali ulteriori assestamenti”

“Non avevamo condiviso gli aumenti dei costi approvati nei mesi scorsi con il nuovo Piano della sosta del Comune di Ravenna. In una fase di difficoltà per gli esercizi commerciali del centro storico servono politiche di incentivazione per la frequenza del centro cittadino mentre gli aumenti di sosta possono essere un deterrente.

Proprio per questo accogliamo favorevolmente le modifiche che saranno introdotte dal 1° ottobre, tese, di fatto, a diminuire i costi per gli utenti in diverse aree della città. Ci fa piacere la modalità adottata dall’Amministrazione, di ascoltare le segnalazioni e di essere disponibile a modificare gli orientamenti assunti, rendendo utili i percorsi di sperimentazione prima di arrivare alle scelte definitive.

A nostro avviso vanno considerate diverse esigenze, da integrare e mettere a sistema: quelle dei turisti, quelle dei cittadini e quelle di chi in centro lavora quotidianamente. Comprendiamo che i parcheggi nel cuore del centro storico, vale a dire della zona 1, sono ideali per la sosta breve con rotazione frequente, pertanto inevitabilmente con una tariffa più elevata. Per i parcheggi più distanti dal centro riteniamo utile continuare il monitoraggio auspicando la possibilità di una diminuzione del costo. Crediamo, infatti, vada stimolata la frequentazione quotidiana del centro cittadino da parte dei ravennati, favorendone la fruizione grazie anche a piani tariffari della sosta con costi contenuti. Bene la modalità degli abbonamenti a costi ridotti – conclude Maurizio Melandri – ideali per chi in centro si reca ogni giorno per lavoro”.