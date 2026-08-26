Prende forma a Faenza il nuovo polo della sicurezza: avanti il cantiere dei Vigili del Fuoco, in arrivo la Guardia di Finanza

Sta prendendo forma nella zona nord di Faenza il nuovo polo dedicato alla sicurezza e al soccorso, nell’area compresa tra via Marco Palmezzano, via Piero della Francesca e via Cimabue. Il cantiere del futuro Distaccamento dei Vigili del Fuoco è ormai entrato in una fase avanzata, mentre procede parallelamente l’iter per la realizzazione della nuova sede della Compagnia della Guardia di Finanza, per la quale dovrà essere definito a breve il cronoprogramma.

Per quanto riguarda i Vigili del Fuoco, dopo la posa della prima pietra avvenuta nel novembre scorso, i lavori hanno registrato un’accelerazione e la struttura portante dell’edificio, articolato su due livelli per complessivi 1.222 metri quadrati, è ormai quasi completata, compresa la copertura. Le prossime lavorazioni riguarderanno gli impianti tecnologici e le tramezzature interne.

L’investimento complessivo ammonta a 4,25 milioni di euro e la conclusione dell’intervento è prevista entro la primavera del 2027. La collocazione della nuova sede consentirà ai mezzi di soccorso di raggiungere rapidamente la circonvallazione, evitando una parte del traffico urbano e riducendo così i tempi necessari per gli interventi sul territorio faentino.

Accanto al nuovo Distaccamento sorgerà anche la caserma della Guardia di Finanza, completando così la configurazione del nuovo comparto. Nelle scorse settimane il Consiglio comunale di Faenza ha approvato all’unanimità lo schema di convenzione con il Comando regionale della Guardia di Finanza per la costruzione della sede della Compagnia.

La caserma sarà realizzata su un terreno comunale di 2.915 metri quadrati tra via Piero della Francesca e via Cimabue, con un investimento di 5 milioni e 120mila euro finanziato dal Ministero attraverso la Guardia di Finanza. Il Comune concederà al Demanio dello Stato il diritto di superficie sull’area per 99 anni e si occuperà delle opere di urbanizzazione, che comprenderanno parcheggi, aree verdi, percorsi ciclopedonali e il prolungamento della strada tra via Tiepolo e via Cimabue, infrastruttura destinata a servire anche il nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco. L’Unione della Romagna Faentina svolgerà invece il ruolo di stazione appaltante per la progettazione e l’affidamento dei lavori.

A sottolineare la portata dell’intervento è il sindaco di Faenza Massimo Isola: «Con l’avanzamento del cantiere dei Vigili del Fuoco e il via libera alla caserma della Guardia di Finanza facciamo un importante passo in avanti per il futuro della nostra città. Questa porzione di Faenza sta cambiando volto in maniera profonda; la nascita delle due strutture porterà alla nascita a un polo della sicurezza moderno, funzionale e integrato nel tessuto urbano. L’area sarà servita da una nuova viabilità strategica, già programmata, grazie al prolungamento tra via Tiepolo e via Cimabue, arricchita da stradelli, percorsi ciclopedonali e spazi verdi che riqualificheranno l’intero quartiere, così da non appesantire la viabilità residenziale».

La nuova collocazione, secondo Isola, avrà conseguenze importanti anche sulla gestione delle emergenze: «Sotto il profilo della gestione delle emergenze, la vicinanza alle principali arterie di scorrimento permetterà ai mezzi di soccorso, a partire dai Vigili del Fuoco, di evitare le congestioni del traffico cittadino, garantendo massima rapidità di intervento su tutto il territorio di competenza. Allo stesso tempo libereremo l’area di viale delle Ceramiche dal passaggio dei mezzi di emergenza, completando un disegno di riorganizzazione urbana iniziato con lo spostamento della stazione delle corriere al polo intermodale della stazione ferroviaria».