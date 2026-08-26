CELEBRAZIONI|
Ravenna celebra Teodorico: dal 29 agosto al 6 settembre una settimana di eventi
Ravenna celebra i 1500 anni dalla morte di Teodorico il Grande con le Celebrazioni Teodoriciane 526-2026, in programma dal 29 agosto al 6 settembre. Una settimana di appuntamenti dedicati alla figura del sovrano goto e alla sua eredità storica, culturale e architettonica.
Il calendario unisce storia, arte, musica e linguaggi contemporanei, con mostre, visite guidate, podcast, spettacoli e rievocazioni nei luoghi simbolo della Ravenna teodoriciana.
Momento centrale sarà domenica 30 agosto, nel giorno esatto del 1500° anniversario della morte di Teodorico, con visite, rievocazioni e la rappresentazione del dramma musicale Teodorico di Giovanni Porta, composto nel 1720.
Tra gli appuntamenti più suggestivi anche “Visioni di Eterno – Re Teodorico”, progetto di videoproiezioni architetturali e sonoro che trasformerà il Mausoleo di Teodorico in uno spazio immersivo. Le proiezioni saranno proposte dall’1 al 6 settembre.
La settimana si concluderà il 6 settembre con performance di danza contemporanea, visite guidate inclusive e ulteriori proiezioni al Mausoleo, offrendo un originale dialogo tra il patrimonio storico della città e i linguaggi della contemporaneità.