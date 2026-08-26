Ravenna FC, rinforzo in attacco: dal Cittadella arriva Simone Rabbi. Aperta la prevendita per il Latina

Credits Ravenna fc

Nuovo rinforzo per l’attacco del Ravenna FC, che ha acquisito dall’AS Cittadella le prestazioni sportive di Simone Rabbi con la formula del prestito con obbligo di riscatto. L’attaccante ha sottoscritto con il club giallorosso un contratto pluriennale, nell’ambito di un’operazione con cui la società punta su un giocatore giovane ma già in possesso di una significativa esperienza nel calcio professionistico.

Nonostante l’età, infatti, Rabbi ha già disputato tre campionati di Serie C e due stagioni di Serie B, costruendosi un bagaglio importante tra i professionisti. Attaccante moderno, in grado di dare profondità alla manovra e di mettere la propria fisicità al servizio della squadra, è un profilo sul quale il Ravenna ha deciso di investire anche in prospettiva, proseguendo nella costruzione di un patrimonio tecnico formato da calciatori già competitivi ma con ulteriori margini di crescita.

Rabbi è inoltre un volto già conosciuto dal pubblico giallorosso, che nella passata stagione aveva avuto modo di vederlo all’opera da avversario nel turno playoff, quando l’attaccante si era messo in evidenza proprio nel confronto con il Ravenna.

Nel frattempo la società ha aperto anche la prevendita per Ravenna FC-Latina, partita valida per la seconda giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma sabato 29 agosto alle 18. Con l’introduzione del biglietto nominativo, obbligatorio per assistere alle gare del calcio professionistico, il club invita gli spettatori ad acquistare in anticipo il titolo d’ingresso attraverso i canali di prevendita, per evitare code ai botteghini. I biglietti sono disponibili online su TicketOne e nei punti vendita fisici autorizzati; a Ravenna è possibile acquistarli al Bar Tabacchi Revenge di via Aldo Bozzi 5. Il giorno della gara i botteghini dello stadio apriranno alle 16.30, salvo esaurimento dei posti disponibili.

Per la Curva Mero, in prevendita, il biglietto intero costa 13 euro, il ridotto per donne e over 11 euro, lo Young 7 euro e l’Under 14 5 euro. In Tribuna Inferiore, l’ex parterre, le tariffe sono rispettivamente di 21, 18, 7 e 5 euro; per la Tribuna Laterale il prezzo è di 30 euro per l’intero, 26 per il ridotto e 7 per gli Under 14, mentre in Tribuna Corvetta si passa a 40 euro per l’intero, 35 per il ridotto e 10 per gli Under 14.