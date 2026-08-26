Roberta Resta è la nuova team manager della Raggisolaris in Serie B

La Raggisolaris affida a Roberta Resta il ruolo di team manager della formazione femminile che affronterà il campionato di Serie B. Per la faentina si tratta di un nuovo capitolo di una lunga carriera nella pallacanestro, vissuta prima sul parquet e poi anche da dirigente ai massimi livelli nazionali.

Faentina, Resta ha debuttato in Serie A1 con il Club Atletico Faenza a soli 15 anni. Nel corso della carriera da giocatrice ha poi indossato le maglie di Ravenna, Pistoia, Cervia e Progresso Bologna, distinguendosi in particolare per il tiro da tre punti.

Nel 2015 ha intrapreso anche il percorso dirigenziale proprio con il Progresso Bologna, ricoprendo il ruolo di team manager e contribuendo a due promozioni in A1.

Nel 2019 il passaggio alla Virtus Bologna, dove è rimasta fino al 2024, quando il club bolognese ha cessato l’attività della squadra femminile. Cinque stagioni nelle quali la Virtus ha raggiunto due finali scudetto, due finali di Coppa Italia e due di Supercoppa Italiana, conquistandone una, oltre a disputare due stagioni in Eurolega e una in EuroCup.

Dal 2024 al 2026 Resta ha fatto parte del Faenza Basket Project, prima di iniziare ora la nuova esperienza con la Raggisolaris femminile.

Il ruolo dirigenziale non le ha però fatto abbandonare il basket giocato. Resta si prepara infatti a disputare un’altra stagione con la maglia della Raggisolaris nel campionato CSI, formazione nella quale gioca dal 2015.

«Faenza è la mia città e poterle dare un contributo per far crescere la pallacanestro femminile è un grande orgoglio – commenta Roberta Resta, nuova team manager della Serie B femminile della Raggisolaris –. Ci sono i presupposti per disputare una buona stagione in Serie B e per portare avanti il nostro progetto legato alle giovani».