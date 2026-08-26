Roncalceci: raccolta firme contro il traffico selvaggio. I promotori: “Problemi di sicurezza e rumore, non ce la facciamo più”

I cittadini di Roncalceci sono stufi delle auto che sfrecciano sulle strade del paese, causando pericolo per la sicurezza e rumore assordante. Da quest’assunto parte la raccolta firme allestita dall’associazione Custodi del Bosco, che punta a chiedere l’installazione di dissuasori di velocità nelle zone di via Ragone e via Sauro Babini, dove sono presenti anche case con affaccio diretto sulla strada, cosa che rende particolarmente insidioso l’accesso, soprattutto per le categorie più fragili, bambini, anziani e disabili.

«Non stiamo chiedendo un intervento straordinario, ma una misura di buon senso che possa contribuire a rendere queste strade più sicure e vivibili», afferma Andrea Folicaldi, presidente dell’Associazione Custodi del Bosco. «Chi abita lungo queste vie deve poter uscire dalla propria abitazione senza avere la preoccupazione dei veicoli che sopraggiungono a velocità elevata e poter dormire la notte senza dover svegliarsi per rumori o mura che tremano. I dissuasori possono rappresentare uno strumento concreto per invitare gli automobilisti a rallentare e, allo stesso tempo, contribuire alla riduzione del rumore».

Sulla sicurezza interviene anche Giovanna Fabbri, vicepresidente dell’Associazione Custodi del Bosco: «La sicurezza non può essere considerata un dettaglio, soprattutto quando le abitazioni hanno accessi direttamente sulla strada. Riteniamo importante trovare una soluzione che permetta di ridurre la velocità dei veicoli e il rumore, garantendo ai residenti condizioni di maggiore serenità e sicurezza».

La petizione sarà presentata sia alla Provincia sia al Comune. La richiesta è di valutare l’installazione di dissuasori di velocità e/o ogni altro intervento ritenuto utile per migliorare la sicurezza e contenere l’impatto acustico.