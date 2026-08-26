Saline di Cervia, Fratelli d’Italia contro la Provincia: “Se ne va nel momento più difficile”

La decisione della Provincia di Ravenna di mettere in vendita la propria partecipazione del 18% nella società Parco della Salina di Cervia S.r.l. finisce nel mirino di Fratelli d’Italia. A sollevare il caso sono Riccardo Vicari, consigliere provinciale di Fratelli d’Italia, e Marco Delorenzi, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale di Cervia, che contestano soprattutto la tempistica scelta per la dismissione, alla luce della difficile situazione finanziaria della società.

Secondo i due esponenti di FdI, infatti, la vendita della quota non può essere considerata una semplice operazione amministrativa, perché arriva in una fase nella quale la società registra un disavanzo di circa 861mila euro, il bilancio 2025 non è ancora stato approvato e si rende necessario un piano di risanamento triennale che richiederà il concorso dei soci.

«È vero che la Provincia richiama una decisione del 2017 con cui aveva già stabilito di procedere alla dismissione. Ma sono trascorsi quasi dieci anni e nel frattempo la situazione è profondamente cambiata. Nel 2018 la vendita non era andata a buon fine; oggi, invece, la Provincia definisce la dismissione “necessaria e improcrastinabile”. È proprio questa scelta, nei tempi in cui viene compiuta, a sollevare interrogativi politici», affermano Vicari e Delorenzi.

La Provincia, ricordano i due consiglieri, è socia della società dal 2002 e ha quindi partecipato per 24 anni alla sua vita e alle sue vicende. Il nodo politico posto da Fratelli d’Italia riguarda proprio la scelta di uscire dalla compagine societaria nel momento in cui si rende necessario affrontare il risanamento.

«Non contestiamo il diritto della Provincia di rivedere le proprie partecipazioni. Ci chiediamo però se sia politicamente corretto che un ente pubblico scelga di ridurre la propria esposizione proprio nel momento in cui tutti i soci sono chiamati a sostenere il peso della crisi. Il punto non è il valore nominale del 18%, indicato in poco più di 22mila euro. Il punto è la posizione societaria che viene trasferita. L’avviso stabilisce infatti che l’acquirente subentri nella posizione del socio alienante e assuma gli oneri e gli obblighi connessi alla partecipazione. Chi acquista, dunque, entra in una società che necessita di un piano di risanamento e di ulteriori impegni da parte dei soci».

Da qui la domanda che Vicari e Delorenzi pongono direttamente alla Provincia: «La Provincia tenta di scaricare sul Comune di Cervia il peso politico ed economico del risanamento delle Saline?».

Una questione che, secondo Fratelli d’Italia, assume anche una valenza politica alla luce del fatto che Provincia e Comune sono amministrati dalla stessa area politica, rispettivamente con Valentina Palli alla presidenza della Provincia di Ravenna e Mirco Boschetti alla guida del Comune di Cervia. «Se appartengono allo stesso schieramento, ci aspetteremmo una strategia comune, non che la Provincia riduca la propria esposizione mentre il Comune, socio di maggioranza, rischia di dover sostenere la parte più consistente del risanamento», sottolineano i due esponenti di opposizione.

FdI chiama quindi direttamente in causa il sindaco Boschetti, al quale chiede «se condivida tempi e modalità della decisione della Provincia e quali garanzie abbia ottenuto affinché il Comune di Cervia, in quanto socio di maggioranza, non finisca per sostenere una quota sproporzionata del peso finanziario del risanamento, anche alla luce degli impegni che dovranno assumere tutti i soci». Alla presidente Palli viene invece chiesto «di spiegare quale confronto vi sia stato con il Comune e con gli altri soci prima di avviare la procedura e quale sia la strategia per il futuro delle Saline».