RICONOSCIMENTO|
“Settembre in Villa”, il Premio 100% Italiano va all’associazione faentina Insieme a Te
C’è anche un importante riconoscimento al territorio ravennate nell’edizione 2026 di “Settembre in Villa”, la rassegna organizzata da CLAI a Imola per celebrare la fine dell’estate attraverso iniziative dedicate a musica, sport, cultura, natura e solidarietà.
Il momento più significativo per il territorio della provincia di Ravenna sarà il 12 settembre, quando il Premio 100% Italiano, giunto alla nona edizione, sarà assegnato all’associazione di volontariato Insieme a Te di Faenza.
L’associazione è stata scelta per l’impegno nel campo della solidarietà e dell’inclusione. Nel 2018 ha inaugurato a Punta Marina Terme “La Spiaggia dei Valori”, uno stabilimento balneare pensato per accogliere persone con disabilità medie e gravi, offrendo loro la possibilità di vivere pienamente l’esperienza del mare attraverso spazi e servizi dedicati.
Un progetto che ha trasformato la spiaggia in un luogo di socialità e condivisione, permettendo alle persone con fragilità e alle loro famiglie di trascorrere giornate al mare in condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.
La premiazione si terrà nel parco storico di Villa La Babina, nell’ambito di una rassegna che propone per tutto il mese di settembre numerosi appuntamenti. Tra questi, il concerto di NOA del 5 settembre, la Campestre CLAI e la Passeggiata Ecologica del 6 settembre, oltre a iniziative gastronomiche, culturali e naturalistiche.
Il riconoscimento a Insieme a Te porta dunque al centro della manifestazione una realtà del Ravennate che da anni opera per rendere il mare e la spiaggia accessibili a tutti, con un progetto diventato un punto di riferimento per il territorio.