“Settembre in Villa”, il Premio 100% Italiano va all’associazione faentina Insieme a Te

C’è anche un importante riconoscimento al territorio ravennate nell’edizione 2026 di “Settembre in Villa” , la rassegna organizzata da CLAI a Imola per celebrare la fine dell’estate attraverso iniziative dedicate a musica, sport, cultura, natura e solidarietà. Il momento più significativo per il territorio della provincia di Ravenna sarà il 12 settembre, quando il Premio 100% Italiano , giunto alla nona edizione, sarà assegnato all’associazione di volontariato Insieme a Te di Faenza.

L’associazione è stata scelta per l’impegno nel campo della solidarietà e dell’inclusione. Nel 2018 ha inaugurato a Punta Marina Terme “La Spiaggia dei Valori”, uno stabilimento balneare pensato per accogliere persone con disabilità medie e gravi, offrendo loro la possibilità di vivere pienamente l’esperienza del mare attraverso spazi e servizi dedicati.

Un progetto che ha trasformato la spiaggia in un luogo di socialità e condivisione, permettendo alle persone con fragilità e alle loro famiglie di trascorrere giornate al mare in condizioni di maggiore autonomia e sicurezza.