Sport in festa a Piangipane: due giornate per ricordare le società sportive del paese

Foto d'archivio

Piangipane riunisce la sua storia sportiva tra fotografie, coppe, oggetti e partite. Venerdì 28 e sabato 29 agosto il centro sportivo di via Maccalone ospiterà “Sport in festa”, la nuova iniziativa dell’associazione culturale Il Trebbo di Piangipane, realizzata in collaborazione con il Tennis club Piangipane.

L’iniziativa sarà l’occasione per ricordare le società sportive, presenti e passate, della ex circoscrizione di Piangipane e per raccogliere testimonianze della loro attività attraverso una mostra fotografica e una selezione di oggetti e coppe.

L’apertura della mostra è prevista venerdì 28 agosto alle 18. Saranno coinvolte il G.S. Bruno Rossi, l’A. C. Lamone/Vanguard, l’A.C. Piangipane, il Calcio femminile Piangipane, la Pallavolo Piangipane maschile e femminile, la Podistica Piangipane, la Pol. Camerlona, S. Michele, Coyotes e il Tennis club Piangipane.

Al termine dell’incontro è prevista una cena. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri 3392308765 e 368409091.