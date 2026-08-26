Ticket sanitario gratuito per chi ha perso il lavoro: l’Emilia-Romagna proroga l’esenzione fino al 2028

L’Emilia-Romagna conferma fino alla fine del 2028 l’esenzione dal ticket sanitario per lavoratrici e lavoratori colpiti dalle crisi aziendali, estendendo il beneficio anche ai familiari fiscalmente a carico. La misura riguarda le prestazioni specialistiche ambulatoriali e i farmaci di fascia A ed è rivolta a chi ha perso l’occupazione o si trova sospeso dal lavoro e possiede determinati requisiti economici.

Il nuovo provvedimento è stato approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale e sarà in vigore dal 1° settembre 2026 al 31 dicembre 2028. Per finanziarlo la Regione ha previsto una copertura di 225mila euro all’anno a carico del proprio bilancio.

Contestualmente viene confermata anche la distribuzione gratuita dei farmaci di fascia C, purché inseriti nei prontuari aziendali, alle famiglie indigenti individuate dai Servizi sociali.

«L’accesso alle cure sanitarie è un diritto costituzionale e non si può mettere a rischio la salute di chi ha perso il lavoro», sottolineano Massimo Fabi, assessore regionale alle Politiche per la Salute, Giovanni Paglia, assessore regionale al Lavoro, e Isabella Conti, assessora regionale al Welfare.

«Per questo – proseguono – abbiamo ritenuto necessario continuare a sostenere le misure straordinarie destinate ai lavoratori e alle lavoratrici colpiti dalla crisi. È una misura di aiuto concreto, oltre che di equità sociale, nei confronti di chi sta attraversando un momento difficile. La sanità pubblica e universalistica garantisce il diritto di cura a tutte e tutti e per questo la Regione rinnova il sostegno a chi si trova in una condizione di difficoltà economica».

Chi può ottenere l’esenzione

Il provvedimento riguarda i cittadini residenti in un Comune dell’Emilia-Romagna con un Isee pari o inferiore a 15mila euro che siano privi di lavoro oppure sospesi dall’attività lavorativa.

In particolare, possono usufruirne coloro che, dopo il 1° ottobre 2008, hanno perso involontariamente un lavoro a tempo indeterminato e non hanno successivamente trovato una nuova occupazione stabile. La misura comprende anche chi ha cessato un’attività autonoma con partita Iva e non ha poi avviato una nuova attività lavorativa stabile, secondo le condizioni previste dal provvedimento regionale.

L’esenzione spetta inoltre ai lavoratori sospesi dal proprio rapporto di lavoro che beneficiano di ammortizzatori sociali ordinari, straordinari o in deroga e ai familiari fiscalmente a carico delle persone che si trovano in una delle condizioni previste.

Come richiederla

Chi possiede i requisiti dovrà autocertificare il diritto all’esenzione attraverso il Fascicolo sanitario elettronico. L’autocertificazione deve essere presentata per ogni persona che ha diritto al beneficio, compresi quindi gli eventuali familiari a carico.