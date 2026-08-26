Vede gli agenti e scappa, poi getta un involucro con l’hashish: arrestato 19enne a Milano Marittima

Ha cercato di allontanarsi alla vista degli agenti, liberandosi durante la fuga di un involucro che, una volta recuperato, è risultato contenere 14,5 grammi di hashish. Un 19enne di nazionalità egiziana, regolarmente presente sul territorio nazionale, è stato arrestato nel tardo pomeriggio di ieri dalla Polizia di Stato a Milano Marittima con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo l’udienza per direttissima celebrata questa mattina, per il giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

L’intervento è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio effettuato dal personale del Posto di Polizia di Pinarella di Cervia. Gli agenti hanno notato il 19enne nel pomeriggio a Milano Marittima e, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, il giovane, accortosi della loro presenza, si è dato alla fuga, gettando a terra un involucro.

I poliziotti lo hanno recuperato e i successivi accertamenti hanno permesso di stabilire che conteneva hashish per un peso complessivo di 14,5 grammi. Il 19enne è stato quindi arrestato per detenzione di sostanza stupefacente.

Il giovane era già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti di polizia in materia di stupefacenti e, secondo quanto riferisce la Questura, era stato arrestato anche il 13 agosto scorso per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. Proprio nei giorni scorsi era inoltre diventato destinatario di una misura cautelare che gli imponeva il divieto di dimora nella provincia di Ravenna.

Dopo l’arresto, il pubblico ministero di turno ha disposto il trattenimento del 19enne nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo. L’udienza si è conclusa con la sostituzione del divieto di dimora con la misura della custodia cautelare in carcere.