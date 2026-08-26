Via Emilia, otto mesi di lavori sul ponte del Rio Sanguinario a Castel Bolognese

Prenderanno il via lunedì 7 settembre i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Rio Sanguinario, lungo la SS 9 Via Emilia, nel territorio di Castel Bolognese. Un intervento di lunga durata, affidato ad Anas, che proseguirà fino al 7 maggio 2027 e comporterà modifiche alla circolazione su una delle arterie più trafficate del territorio.

Il cantiere interesserà il tratto della Via Emilia compreso indicativamente tra il km 73+200 e il km 73+300 e coinvolgerà, in momenti diversi, entrambe le carreggiate in corrispondenza del ponte.

Per consentire l’esecuzione dei lavori, dal 7 settembre sarà istituito il senso unico alternato, regolato da un impianto semaforico. La limitazione resterà in vigore per tutta la durata del cantiere, con possibili rallentamenti alla circolazione.

L’intervento sarà suddiviso in due fasi. La prima scatterà il 7 settembre e proseguirà fino al 31 gennaio 2027, periodo durante il quale le lavorazioni interesseranno la carreggiata in direzione Castel Bolognese.

Proprio in considerazione degli otto mesi di lavori e delle possibili ripercussioni sulla viabilità della Via Emilia, l’Amministrazione comunale di Castel Bolognese auspica che l’intervento venga portato avanti rispettando il cronoprogramma stabilito, evitando ritardi che possano prolungare ulteriormente le limitazioni.

Il Comune fa sapere che monitorerà l’andamento del cantiere durante le diverse fasi e invita gli automobilisti a prestare particolare attenzione nel tratto interessato, rispettando la segnaletica temporanea e le indicazioni presenti sul posto e tenendo conto dei possibili rallentamenti.